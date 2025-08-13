Attualità Meteo

Maltempo nel Lazio oggi e domani, allerta meteo per pioggia e temporali

Di Redazione -
Condividi su Facebook Condividi su Whatsapp Condividi su Telegram Condividi su Twitter Condividi su Email Condividi su Linkedin
lazio allerta meteo oggi

Maltempo nel Lazio, emessa un’allerta meteo gialla dal primo pomeriggio di oggi, 13 agosto 2025, dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione.

L’allerta meteo

Stando a quanto riportato dal portale della Protezione Civile del Lazio, sono previste precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, specie sui settori interni e appenninici, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

L’allerta meteo ha validità dal primo pomeriggio di oggi, 13 agosto, e per le prossime 3-6 ore, e dalla tarda mattinata di domani, 14 agosto, e per le successive 6-9 ore.

Foto di repertorio