Maltempo nel Lazio, emessa un’allerta meteo gialla dal primo pomeriggio di oggi, 13 agosto 2025, dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione.

L’allerta meteo

Stando a quanto riportato dal portale della Protezione Civile del Lazio, sono previste precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, specie sui settori interni e appenninici, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

L’allerta meteo ha validità dal primo pomeriggio di oggi, 13 agosto, e per le prossime 3-6 ore, e dalla tarda mattinata di domani, 14 agosto, e per le successive 6-9 ore.

Foto di repertorio