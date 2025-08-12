Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 12 agosto 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 12 agosto 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 12 agosto 2025: la lista completa
Rai 1
20:00 TG 1
20:30 Techetechetè – Stasera… niente scuse!
21:30 Tramite Amicizia
23:10 Simon Coleman – S2E5 – Millesimato
00:00 TG1 Sera
00:10 Simon Coleman – S2E6 – Solo un’illusione
01:15 Sottovoce
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 Ma… Diamoci del tour! In Europa – Puntata del 21/01/2025
23:05 La Notte del Mare 2025
00:10 The Net – Prometheus – Episodio 3
01:00 The Net – Prometheus – Episodio 4
Rai 3
20:00 Blob
20:10 Viaggio in Italia – Lazio – Puntata del 22/10/2024
20:35 Fin che la barca va – Puntata del 11/03/2025
21:05 La Grande Opera all’Arena di Verona: Il Barbiere di Siviglia
00:00 TG3 Sera
00:10 Meteo 3
Rete 4
20:06 La promessa – PrimaTv
20:29 4 di sera news
21:30 Delitti ai Caraibi – PrimaTv
23:27 Un sacco bello
01:14 Tg4 – Ultima ora
Canale 5
20:01 TG5
20:36 La ruota della fortuna
21:35 Belle & Sebastien – L’avventura continua
23:24 TG5
00:07 Vi presento Christopher Robin
01:59 Paperissima sprint – estate
Italia 1
20:37 NCIS – Unità Anticrimine
21:25 Yoga Radio Estate
00:34 Alibi.com
LA7
20:00 Tg La7
20:35 In Onda
23:15 Cose nostre – Malavita
TV8
20:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti
21:35 Cani sciolti
23:20 Prey – La preda
01:10 Il mistero del Ragnarok
NOVE
20:30 The Cage – Prendi e scappa
21:30 Ghostbusters – Acchiappafantasmi
23:40 Fantozzi contro tutti
20 — Venti
20:17 THE BIG BANG THEORY
21:09 In trappola – Don’t get out
23:15 Io sono leggenda
01:01 The Flash
Rai 4
20:36 Criminal Minds: Beyond Borders II ep.1
21:17 Fire Country S3E13
22:01 Fire Country S3E14
22:43 Fire Country S3E15
23:27 Midsommar – Il villaggio dei dannati
Iris
20:13 Walker Texas Ranger
21:13 Posta grossa a Dodge City
23:08 L’ assedio delle sette frecce
00:59 La prossima vittima
Rai 5
20:21 Overland 17 – L’estremo Sud-Est asiatico – Birmania di ieri e Myanmar di oggi: uno Stato in evoluzione – 17/08/2016
21:15 Semina il vento
22:44 In the Mood for Love
00:20 Piper Generation – Beat, Shake & Pop Art negli anni Sessanta
01:34 Rai News Notte
Rai Movie
21:10 Pixels
23:00 Per legittima accusa
00:55 L’infernale Quinlan
Rai Premium
21:20 Il giovane Montalbano S2E5 – Il ladro onesto
23:10 La Omicidi – S1E5 – L’uomo dei colombi
00:50 La Squadra – S8E15
Cielo
20:00 Cucine da incubo
21:15 Il Trono di Spade
23:05 Mal di pietre
01:15 Amori liberi da tabù
Twentyseven
20:27 Monk
21:14 The Boss
23:03 Scuola di polizia 7: Missione a Mosca
00:34 Monk
TV2000
20:00 Santo Rosario da Cascia
20:45 TG 2000
21:10 Il giro del mondo in 80 giorni
22:50 Mandela: La lunga strada verso la libertà
LA7d
20:40 Barbero risponde
21:20 Julie & Julia
23:35 50 volte il primo bacio
La 5
21:10 La dea Fortuna
23:19 Voce del verbo amore
01:02 L’onore e il rispetto
Real Time
20:30 Cortesie per gli ospiti
21:30 Virgins
23:15 Incidenti di bellezza
Cine34
21:00 Vip
23:14 Yesterday-vacanze al mare –
01:35 Il ritorno del Monnezza
Focus
20:39 Primo indiziato: La terra!
21:27 Asia inesplorata
22:17 Cina: Antico Regno Naturale
23:24 Incontri ravvicinati nel meraviglioso mondo degli animali
01:31 Ingegneria degli Epic Fail
Giallo
21:10 Van Der Valk
23:05 Il Commissario Gamache – Misteri a Three Pines
TOP Crime
20:25 Law & Order: Unità Speciale
21:14 Harry Wild – La signora del delitto
23:01 C.S.I. – Scena del crimine
Italia 2
20:10 Due uomini e 1/2
21:25 American Dad!
23:26 Lupin: il pericolo e’ il mio mestiere
01:08 Dragon Ball Super
DMAX
21:25 I demoni dello sport
23:15 WWE Smackdown
01:05 Cacciatori di fantasmi
Rai Storia
20:15 Scritto, letto, detto: Giorgio Napolitano – 21/03/2018
20:30 Passato e Presente – L’incontro di Jalta
21:10 Un mondo diviso – Terra Santa (pt5)
22:05 ’14-’18 Grande Guerra 100 anni dopo pt 13 – Non c’è solo la vittoria
23:00 Sant’Anna di Stazzema ’44 La memoria dopo l’oblio
23:40 Illuminate – Suso Cecchi D’Amico. Una storia tutta per sé
00:25 Rai News Notte
00:30 Iconologie Quotidiane. Raffaello Sanzio, Incoronazione di Carlo Magno
00:35 Il giorno e la storia
Mediaset Extra
21:25 Avanti un altro… pure di sera!
00:08 Avanti un altro
