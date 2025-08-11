Valmontone – Chiusa da stasera, lunedì 11 agosto 2025, via Artena per lavori: i dettagli riferiti dall’Amministrazione comunale tramite un post pubblicato su Facebook.

Valmontone, chiusa da stasera via Artena per lavori: i dettagli, ecco tutto quello che c’è da sapere

“Con un’ordinanza del Comune di Valmontone, da lunedì 11 agosto alle ore 22 verrà chiusa la via Artena, dall’intersezione con Viale XI Settembre fino all’intersezione con Via Mameli, per le tre notti (fino alle 06.00 del 14 agosto) necessarie a completare i lavori di ampliamento e messa in sicurezza in località “la Cave”.

La strada verrà interrotta dalle ore 22.00 alle ore 06.00, nelle giornate dell’11, 12 e 13 agosto. È fatto obbligo a tutti di osservare e rispettare l’ordinanza.

Il traffico veicolare sarà deviato su strade limitrofe, secondo la cartellonistica che verrà installata in loco dalla ditta esecutrice dei lavori, che provvederà anche a mettere in atto tutte le condizioni di sicurezza secondo le prescrizioni stradali imposte.

Ci scusiamo per il disagio e chiediamo agli automobilisti di fornire la massima collaborazione”, è quanto si apprende dalla pagina ufficiale dell’amministrazione comunale di Valmontone.

Foto di repertorio