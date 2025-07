I Carabinieri della Stazione di Labico e Valmontone, nell’ambito di un mirato servizio di contrasto ai reati predatori, hanno arrestato due trentenni, gravemente indiziati di furto aggravato di capi di abbigliamento all’interno di un’attività ubicata nell’Outlet di Valmontone.

Valmontone, taccheggio all’Outlet: arrestata una coppia in trasferta dalla Capitale. Intervengono i Carabinieri

Nella tarda serata di ieri, un uomo e una donna, provenienti dalla Capitale, si sono recati all’interno di un noto negozio prelevando svariati capi di abbigliamento esposti sugli scaffali. Dopo aver staccato i cartellini con i dispositivi antitaccheggio, sarebbero usciti dall’attività aggirando il sistema antitaccheggio. Tale comportamento non è sfuggito al personale della sicurezza dell’Outlet che ha richiesto l’intervento immediato al numero unico di emergenza “112.”.

Sul posto, dopo qualche minuto, sono arrivate due pattuglie di Carabinieri della Compagnia di Colleferro che hanno sorpreso la coppia all’esterno del negozio con i capi di abbigliamento appena rubati, il cui valore complessivo ammonta a circa 700 euro.

I militari hanno acquisito le immagini e restituito l’intera refurtiva al titolare dell’attività.

Per la coppia è scattato l’arresto in flagranza per furto aggravato, convalidato dal Tribunale di Velletri che ha emesso nei loro confronti la misura cautelare del divieto di dimora in tutti i comuni della Provincia di Roma, atteso che nel corso dell’udienza è emerso che entrambi sono domiciliati a Milano.

Occorre precisare che, in considerazione dello stato del procedimento, gli indagati devono considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva.

L’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro rientra in un dispositivo di prevenzione più ampio che mira a contrastare i furti nelle attività commerciali, con la qualificata collaborazione del personale preposto alla sicurezza.

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo