Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Rai 1
20:00 TG 1
20:35 Techetechetè – Una storia d’amore senza fine
21:30 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore – S2E7 – Angelo o diavolo
23:35 TG1 Sera
23:40 Speciale Tg1
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 Will Trent S1E7 – Non rintracciabile
21:49 Will Trent S1E8 – Assassinio al Campus
22:37 Will Trent S1E9 – Caccia all’uomo
23:20 La Domenica Sportiva Estate
Rai 3
20:00 Blob
20:15 Illuminate – Wanda Ferragamo
21:00 Report Estate
23:25 TG3 Sera
23:35 Meteo 3
23:40 Il Presidio – Puntata del 01/02/2025
00:40 Fuori Orario. Cose (mai) viste
Rete 4
20:29 4 di sera weekend
21:23 Freedom oltre il confine – PrimaTv
00:13 Drive up 2025
00:33 L’aereo più pazzo del mondo… sempre più pazzo
Canale 5
20:01 TG5
20:37 La ruota della fortuna
21:38 Un amore come te – PrimaTv
23:49 Speciale – Giffoni 55: Diventare umani
Italia 1
20:26 NCIS – Unità Anticrimine
21:13 Din Don 9 – Paesani spaesati – PrimaTv
23:11 Box Office 3D – Il film dei film
01:01 Studio aperto – la giornata
01:13 Sport mediaset – la giornata i1
LA7
20:00 Tg La7
20:35 In Onda
21:15 Inside D-Day. 1944-2024
22:50 The Fog of War – La guerra secondo Robert McNamara
01:00 Tg La7
TV8
20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti
21:35 I delitti del BarLume – A bocce ferme
23:20 Italia’s Got Talent
NOVE
21:15 Chelsea – Milan
23:10 La Corrida
20 — Venti
21:10 L’ultima discesa
23:08 Ninja Assassin
00:53 The Flash
Rai 4
20:32 Last Cop – L’ultimo sbirro S4E1 – Vecchie conoscenze
21:18 Rapa S3E5 – Episodio 5
22:14 Rapa S3E6 – Episodio 6
23:15 The Twin – L’altro volto del male
Iris
21:14 Dolor y Gloria
23:21 La pelle che abito
01:34 Cake
Rai 5
20:08 Cronache dall’Antichità – Roma, la fondazione
20:34 Into The Blue S1E3 – Komodo
21:25 Di là dal fiume e tra gli alberi – S7E2 – Vulture
22:23 David Gilmour – Wider Horizons
23:37 Rock Legends: Joni Mitchell
00:00 Music, Money, Madness: Jimi Hendrix Live In Maui
Rai Movie
21:10 La bestia nel cuore
23:20 Amori che non sanno stare al mondo
00:55 L’eroe
01:05 Torto marcio
01:15 La notte di San Lorenzo
Rai Premium
20:25 Una buona stagione – S1E4
21:20 Donne sull’orlo di una crisi di nervi – Puntata del 29/05/2025
00:00 La Squadra – S8E12
01:50 La Squadra – S8E13
Cielo
20:15 Cucine da incubo
21:20 Passione senza regole
23:00 The Deuce – La via del porno
00:05 Vite da pornostar
Twentyseven
20:27 Super Car
21:14 Pagemaster – L’avventura meravigliosa
22:56 Salto nel buio
01:21 Super Car
TV2000
20:00 Santo Rosario da Cascia
20:45 TG 2000
21:05 La montagna del coraggio
22:55 Angelus di Papa Leone XIV
23:10 Il giro del mondo in 80 giorni
00:50 Effetto Notte – TV2000
LA7d
20:40 Eden – Missione Pianeta
21:20 L’amore secondo Dan
23:10 The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca
La 5
20:13 La notte nel cuore
21:10 Cornetto battiti live
00:27 Con l’aiuto del Cielo – Un lungo cammino
Real Time
20:25 Casa a prima vista
21:25 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni
23:05 ER: storie incredibili
Cine34
21:00 Fantozzi
23:06 Scuola di ladri
00:55 Nord & sud
Focus
20:35 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo
21:26 I grandi miti dell’umanità – misteri e rivelazioni
22:21 I grandi miti dell’umanità – Misteri e rivelazioni
23:28 Confessione reporter ’23
00:39 Animali a caccia: Trappole e imboscate
Giallo
21:10 I misteri di Brokenwood
22:55 Alexa: vita da detective
00:45 The Chelsea Detective
TOP Crime
20:27 Law & Order: Unità Speciale
21:16 Serata col morto
23:03 Poirot
Italia 2
20:08 Young Sheldon
21:14 THE BIG BANG THEORY
23:05 E tu vivrai nel terrore! L’aldilà
00:46 Fire Force
DMAX
21:25 Stop! Border Control: Roma Fiumicino
23:15 Blindati: viaggio nelle carceri
Rai Storia
20:00 Il giorno e la storia
20:20 Scritto, letto, detto: Maria Teresa Mori
20:30 Passato e Presente – La Cassa per il Mezzogiorno
21:10 Voci d’oro
22:35 Generazioni. Marcinelle, memorie del sottosuolo
00:05 Rai News Notte
00:10 Iconologie Quotidiane. Jacques-Louis David. L’incoronazione di Napoleone pt.3
00:15 Il giorno e la storia
Mediaset Extra
21:24 Tu si que vales
01:48 Avanti un altro
