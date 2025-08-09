Le Storie di Enea e Didone: convegno sugli Arazzi di Colleferro

Colleferro – Appuntamento al 12 agosto per il convegno che avrà come tema gli Arazzi con Le Storie di Enea e Didone. Ecco tutti i dettagli.

I dettagli

Nell’ambito del rinnovato edificio dell’Ex Direzione BPD, attuale sede del Consiglio Comunale di Colleferro, il 12 agosto 2025 alle ore 21.00 si terrà l’interessante convegno che avrà come tema gli Arazzi con Le Storie di Enea e Didone.

Un tempo appartenuti alla famiglia Parodi, recentemente hanno ritrovato la loro collocazione ai lati dello scalone centrale dell’edificio che al tempo costituiva la Direzione della Fabbrica BPD.

Sarà l’occasione per ripercorrere le tappe dell’affascinante storia di questi pregevoli Arazzi del ‘600, verificarne la qualità artistica, lo straordinario restauro che li ha riportati alla luce ed esaminare le vicende che, nel corso Novecento, li hanno condotti a Colleferro sino a collegarli indissolubilmente alla nostra città.

Maggiori info nella locandina in evidenza