Colleferro, chiuso al traffico tratto di Via Casilina: quando e tutte le info

Colleferro – Chiuso tratto di Via Casilina da lunedì: ecco tutte le info condivise dall’Amministrazione comunale.

Info e dettagli

A partire dalle ore 7:00 di lunedì 11 agosto fino a mercoledì 13 agosto 2025, sarà istituita la chiusura al traffico di Via Casilina nel senso di marcia direzione Frosinone, nel tratto compreso tra Bar Marini e la rotatoria di Via Romana Nuova (altezza Polizia di Stato), per consentire il rifacimento del manto stradale.

Deviazioni previste

Il traffico veicolare verrà deviato su Via Romana Vecchia, Via Oreste Fontana e Via Romana Nuova. L’accesso sarà consentito solo ai veicoli in emergenza, autobus e mezzi pesanti (autotreni e autoarticolati).

Ulteriori disposizioni

Il personale della Polizia Locale potrà apporre ulteriori obblighi o modifiche in base alle necessità riscontrate durante i lavori.

Si invitano tutti gli utenti della strada a seguire la segnaletica temporanea e a predisporre percorsi alternativi per evitare disagi.

Foto di repertorio