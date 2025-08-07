Attualità

Artena salda il debito con il Piano di Zona del Distretto ASL Roma 5

Di Redazione -
Il Comune di Artena compie un passo decisivo verso il rafforzamento del sistema dei servizi sociali territoriali: è stato infatti saldato, in accordo con il Comune capofila Colleferro, il debito di euro 370.800 ca al Piano di Zona del Distretto socio-sanitario ASL Roma 5.

Artena salda il debito con il Piano di Zona del Distretto ASL Roma 5: le dichiarazioni e i dettagli

Una situazione rimasta irrisolta dal 2008 e che oggi trova finalmente una conclusione, restituendo credibilità e dignità istituzionale all’ente. Artena, insieme ad altri otto Comuni, fa parte del Distretto socio-sanitario e ha l’obbligo di compartecipare alla spesa per i servizi sociali previsti dal Piano di Zona, strumenti fondamentali per il sostegno alle fasce più fragili della popolazione.

“Con questo intervento restituiamo dignità istituzionale al nostro Comune” – dichiara l’Assessore ai Servizi Sociali, Augusto Angelini –

“I servizi sociali non sono un costo, ma un investimento sulle persone. Aver saldato il debito è un atto doveroso, ma anche un segnale forte: Artena c’è, e vuole fare la sua parte con serietà e responsabilità.”

La chiusura di questo debito rappresenta molto più di un semplice adempimento contabile: è una presa di posizione netta, che ribadisce la volontà dell’Amministrazione di mettere al centro i bisogni dei cittadini, soprattutto dei più vulnerabili.

L’Amministrazione comunale esprime soddisfazione per il risultato raggiunto, consapevole che una comunità più giusta e più solidale si costruisce a partire dal rispetto degli impegni e dal rafforzamento della rete dei servizi.

Il Comune di Artena guarda al futuro con rinnovato senso di responsabilità e con l’obiettivo di garantire servizi sempre più efficienti, inclusivi e vicini alle persone.

Foto di repertorio