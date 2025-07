Controlli ad Artena, Colleferro e Segni: due denunce e due segnalazioni

Proseguono senza sosta i servizi di controllo straordinario del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro volti a prevenire e reprimere i reati connessi al fenomeno della “mala movida”, nonché quelli legati all’uso di droga e alcool.

I controlli

Il bilancio dell’attività è di 2 persone denunciate per guida in stato di ebrezza e due per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale e non terapeutico.

Nello specifico, i Carabinieri della Stazione di Colleferro, la scorsa sera, hanno denunciato un 20enne del posto che, sottoposto ad un controllo alla circolazione stradale, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti etilometrici e nel corso della redazione del verbale ha oltraggiato i militari. Nella circostanza al giovane è stata ritirata anche la patente di guida e l’autovettura è stata affidata ad un suo familiare.

Poche ore più tardi, ad Artena, la stessa sorte è toccata ad un 30enne moldavo, residente a Roma, denunciato per guida in stato di ebrezza dai Carabinieri del Norm poiché sorpreso alla guida con un tasso alcolemico due volte superiore a quello consentito.

Ieri pomeriggio i Carabinieri della Stazione di Gavignano e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Colleferro, nel corso di un mirato servizio finalizzato a contrastare l’utilizzo di sostanze stupefacenti, hanno segnalato due giovani alla Prefettura per detenzione di stupefacenti per uso personale.

Più nello specifico, un 20enne di Paliano e un 22enne di Colleferro, il primo controllato alla guida dell’autovettura trovato in possesso di modica quantità di hashish e marijuana, il secondo controllato a piedi in via Consolare Latina con un tocchetto di hashish. Al 20enne è stata ritirata la patente di guida per il periodo di sospensione previsto.

Ieri mattina, a Segni, in via Casilina, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno sorpreso alla guida un 60enne, residente a Monte San Giovanni Campano, con patente di guida revocata. Nei confronti dell’uomo è scattata una sanzione amministrativa di oltre 5.000 euro con il conseguente fermo del veicolo per tre mesi.

Nella notte a Colleferro, in Largo Oberdan, i Carabinieri della locale Stazione hanno elevato diverse sanzioni amministrative nei confronti di alcuni giovani per la sosta vietata nell’area della movida notturna.

Il servizio straordinario di controllo del territorio svolto dai Carabinieri colleferrini rientra in un più ampio dispositivo di prevenzione predisposto dal Comando Provinciale di Roma che mira a contrastare ogni forma di illegalità ed a prevenire i furti nelle abitazioni rimaste incustodite per la partenza in ferie dei proprietari.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo