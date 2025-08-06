Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 6 agosto 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 6 agosto 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 6 agosto 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè – Sanremo 68, 78, 88

21:30 Simon Coleman – S2E3 – Le apparenze ingannano

22:25 Simon Coleman – S2E4- Requiem per un Don Giovanni

23:25 Qualcosa di speciale

23:55 TG1 Sera

00:00 Qualcosa di speciale

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Rocco Schiavone – S4E1 – Rien ne va plus

23:25 Storie di donne al bivio Mercoledì

00:35 The Net – La terra promessa – Episodio 5

Rai 3

20:00 Blob

20:30 Generazione Bellezza – Le corde del mare di Maratea – Puntata del 09/04/2024

20:50 Un posto al sole – EP6758

21:20 Il caso di Donato Bilancia – Il caso

23:10 TG3 Linea Notte Estate

23:40 Meteo 3

23:45 Il cassetto segreto

Rete 4

20:29 4 di sera news

21:23 Zona bianca

00:37 Confessione reporter – primavera

Canale 5

20:01 TG5

20:38 La ruota della fortuna

21:41 Sissi – PrimaTv

00:37 TG5

01:20 Paperissima sprint – estate

Italia 1

20:33 NCIS – Unità Anticrimine

21:24 Chicago Med – PrimaTv

23:01 Law & Order: I due volti della giustizia

01:25 Studio aperto – la giornata

01:37 Sport mediaset – la giornata i1

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Hiroshima

23:45 La7 Doc

TV8

20:15 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:35 La rivincita delle bionde

23:20 Una bionda in carriera

01:05 Made in Italy

NOVE

20:30 The Cage – Prendi e scappa

21:30 Aston Villa – Roma

23:35 Freddie Mercury – The Tribute

01:15 Nudi e crudi

20 — Venti

20:15 THE BIG BANG THEORY

21:09 Superman Returns

00:12 Doomsday

Rai 4

20:35 Criminal Minds: Beyond Borders ep.10

21:20 S.W.A.T. S3E13 – Missione Tokio

22:03 S.W.A.T. S3E14 – Io non ho paura

22:45 S.W.A.T. S3E15 – Al tappeto

23:28 Cyborg

Iris

20:14 Walker Texas Ranger

21:14 L’ isola dell’ingiustizia – Alcatraz

23:49 Insomnia

Rai 5

20:19 Rai News Giorno

20:22 Overland 17 – L’estremo Sud-Est asiatico – Bangkok, tra i regni del Siam e la vita moderna – 20/07/2016

21:15 Ulisse Il piacere della scoperta: Hiroshima e Nagasaki – I giorni che cambiarono il mondo

23:26 David Gilmour – Wider Horizons

00:40 Bryan Ferry, Don’t Stop The Music

Rai Movie

21:10 Mistero a Saint-Tropez

22:45 Soldado

00:45 Suburra

Rai Premium

21:20 Mina Settembre – S1E5 – Onora il padre

22:15 Mina Settembre – S1E6 – Andare avanti

23:05 Il giovane Montalbano S2E4 – La transazione

01:05 La Squadra – S8E9

Cielo

20:15 Cucine da incubo

21:20 The Walking Dead

23:10 Black Dawn – Tempesta di fuoco

00:50 Il peccato di Lola

Twentyseven

20:23 Monk

21:14 Immagina che

23:12 Cattivi vicini 2

00:58 Monk

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Rapsodia in agosto

22:55 Il libro delle ombre

00:50 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:40 Barbero risponde

21:20 L’amante

23:25 Julie & Julia

01:40 La Mala Educaxxxion

La 5

21:10 Cornetto battiti live

01:19 L’onore e il rispetto

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 Persone Medicina – Relazioni che curano

22:30 La clinica dei piedi

Cine34

21:00 Loro chi?

22:50 Scappo a casa

00:43 Emanuelle nera – Orient Reportage

Focus

20:36 Primo indiziato: La terra!

21:26 Come perdemmo l’innocenza – Oppenheimer dopo il test di alamogordo – PrimaTv

22:36 Le bombe smarrite della guerra fredda

00:56 Hitler’s Engineers: Building the third reich

01:44 Camp century – The hidden city beneath the ice

Giallo

21:10 Squadra Speciale Invisibili – Les Invisibles

23:20 I misteri di Brokenwood

01:20 Body of Proof

TOP Crime

20:20 Law & Order: Special Victims Unit

23:02 C.S.I. – Scena del crimine

00:59 Harry Wild – La signora del delitto

Italia 2

20:20 Due uomini e 1/2

21:15 Contagious

23:05 Obbligo o verità

01:08 One Piece

DMAX

21:25 Quella pazza fattoria

22:20 Undercut: l’oro di legno

23:15 WWE NXT

00:10 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:10 Siti italiani del patrimonio mondiali UNESCO. I portici di Bologna

20:15 Il giorno e la storia

20:35 Passato e Presente – Hiroshima e Nagasaki l’apocalisse atomica – 06/08/2025

21:10 Illuminate – Suso Cecchi D’Amico. Una storia tutta per sé

21:55 Via Poma – Un mistero italiano Prima parte

22:40 Via Poma – Un mistero italiano Seconda parte

23:35 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità Cleopatra. L’ultima regina – 14/11/2023

00:35 Rai News Notte

00:40 Iconologie quotidiane. Grotte di Lascaux – pt.1

00:45 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:25 Tu si que vales

01:47 Avanti un altro

