Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 6 agosto 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.
La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi
Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 6 agosto 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.
Guida TV ai programmi in onda stasera, 6 agosto 2025: la lista completa
Rai 1
20:00 TG 1
20:30 Techetechetè – Sanremo 68, 78, 88
21:30 Simon Coleman – S2E3 – Le apparenze ingannano
22:25 Simon Coleman – S2E4- Requiem per un Don Giovanni
23:25 Qualcosa di speciale
23:55 TG1 Sera
00:00 Qualcosa di speciale
Rai 2
20:30 TG2 20.30
21:00 TG2 Post
21:20 Rocco Schiavone – S4E1 – Rien ne va plus
23:25 Storie di donne al bivio Mercoledì
00:35 The Net – La terra promessa – Episodio 5
Rai 3
20:00 Blob
20:30 Generazione Bellezza – Le corde del mare di Maratea – Puntata del 09/04/2024
20:50 Un posto al sole – EP6758
21:20 Il caso di Donato Bilancia – Il caso
23:10 TG3 Linea Notte Estate
23:40 Meteo 3
23:45 Il cassetto segreto
Rete 4
20:29 4 di sera news
21:23 Zona bianca
00:37 Confessione reporter – primavera
Canale 5
20:01 TG5
20:38 La ruota della fortuna
21:41 Sissi – PrimaTv
00:37 TG5
01:20 Paperissima sprint – estate
Italia 1
20:33 NCIS – Unità Anticrimine
21:24 Chicago Med – PrimaTv
23:01 Law & Order: I due volti della giustizia
01:25 Studio aperto – la giornata
01:37 Sport mediaset – la giornata i1
LA7
20:00 Tg La7
20:35 In Onda
21:15 Hiroshima
23:45 La7 Doc
TV8
20:15 Alessandro Borghese – 4 ristoranti
21:35 La rivincita delle bionde
23:20 Una bionda in carriera
01:05 Made in Italy
NOVE
20:30 The Cage – Prendi e scappa
21:30 Aston Villa – Roma
23:35 Freddie Mercury – The Tribute
01:15 Nudi e crudi
20 — Venti
20:15 THE BIG BANG THEORY
21:09 Superman Returns
00:12 Doomsday
Rai 4
20:35 Criminal Minds: Beyond Borders ep.10
21:20 S.W.A.T. S3E13 – Missione Tokio
22:03 S.W.A.T. S3E14 – Io non ho paura
22:45 S.W.A.T. S3E15 – Al tappeto
23:28 Cyborg
Iris
20:14 Walker Texas Ranger
21:14 L’ isola dell’ingiustizia – Alcatraz
23:49 Insomnia
Rai 5
20:19 Rai News Giorno
20:22 Overland 17 – L’estremo Sud-Est asiatico – Bangkok, tra i regni del Siam e la vita moderna – 20/07/2016
21:15 Ulisse Il piacere della scoperta: Hiroshima e Nagasaki – I giorni che cambiarono il mondo
23:26 David Gilmour – Wider Horizons
00:40 Bryan Ferry, Don’t Stop The Music
Rai Movie
21:10 Mistero a Saint-Tropez
22:45 Soldado
00:45 Suburra
Rai Premium
21:20 Mina Settembre – S1E5 – Onora il padre
22:15 Mina Settembre – S1E6 – Andare avanti
23:05 Il giovane Montalbano S2E4 – La transazione
01:05 La Squadra – S8E9
Cielo
20:15 Cucine da incubo
21:20 The Walking Dead
23:10 Black Dawn – Tempesta di fuoco
00:50 Il peccato di Lola
Twentyseven
20:23 Monk
21:14 Immagina che
23:12 Cattivi vicini 2
00:58 Monk
TV2000
20:00 Santo Rosario da Cascia
20:45 TG 2000
21:10 Rapsodia in agosto
22:55 Il libro delle ombre
00:50 La compieta preghiera della sera
LA7d
20:40 Barbero risponde
21:20 L’amante
23:25 Julie & Julia
01:40 La Mala Educaxxxion
La 5
21:10 Cornetto battiti live
01:19 L’onore e il rispetto
Real Time
20:30 Cortesie per gli ospiti
21:30 Persone Medicina – Relazioni che curano
22:30 La clinica dei piedi
Cine34
21:00 Loro chi?
22:50 Scappo a casa
00:43 Emanuelle nera – Orient Reportage
Focus
20:36 Primo indiziato: La terra!
21:26 Come perdemmo l’innocenza – Oppenheimer dopo il test di alamogordo – PrimaTv
22:36 Le bombe smarrite della guerra fredda
00:56 Hitler’s Engineers: Building the third reich
01:44 Camp century – The hidden city beneath the ice
Giallo
21:10 Squadra Speciale Invisibili – Les Invisibles
23:20 I misteri di Brokenwood
01:20 Body of Proof
TOP Crime
20:20 Law & Order: Special Victims Unit
23:02 C.S.I. – Scena del crimine
00:59 Harry Wild – La signora del delitto
Italia 2
20:20 Due uomini e 1/2
21:15 Contagious
23:05 Obbligo o verità
01:08 One Piece
DMAX
21:25 Quella pazza fattoria
22:20 Undercut: l’oro di legno
23:15 WWE NXT
00:10 Cacciatori di fantasmi
Rai Storia
20:10 Siti italiani del patrimonio mondiali UNESCO. I portici di Bologna
20:15 Il giorno e la storia
20:35 Passato e Presente – Hiroshima e Nagasaki l’apocalisse atomica – 06/08/2025
21:10 Illuminate – Suso Cecchi D’Amico. Una storia tutta per sé
21:55 Via Poma – Un mistero italiano Prima parte
22:40 Via Poma – Un mistero italiano Seconda parte
23:35 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità Cleopatra. L’ultima regina – 14/11/2023
00:35 Rai News Notte
00:40 Iconologie quotidiane. Grotte di Lascaux – pt.1
00:45 Il giorno e la storia
Mediaset Extra
21:25 Tu si que vales
01:47 Avanti un altro
