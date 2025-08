Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 5 agosto 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 5 agosto 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 5 agosto 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè – Ottanta nostalgia

21:30 Simon Coleman S2E1 – Proiettile vagante

22:25 Simon Coleman S2E2 – Dolci amari

23:25 Lontano lontano

23:55 TG1 Sera

00:00 Lontano lontano

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Ma… Diamoci del tour! In Europa – Puntata del 14/01/2025

23:15 Fatti Sentire Festival 2025

00:45 The Net – La terra promessa – Episodio 3

01:30 The Net – La terra promessa – Episodio 4

Rai 3

20:00 Blob

20:10 Generazione Bellezza – Parco Jalari e il seme della bellezza – Puntata del 08/04/2024

20:40 Un posto al sole – EP6757

21:10 Aida (Arena di Verona)

00:00 TG3 Linea Notte Estate

00:30 Meteo 3

Rete 4

20:29 4 di sera news

21:31 Delitti ai Caraibi – PrimaTv

23:42 Il collezionista

01:49 Tg4 – Ultima ora

Canale 5

20:01 TG5

20:38 La ruota della fortuna

21:43 Sissi – PrimaTv

00:30 TG5

01:09 Paperissima sprint – estate

Italia 1

20:39 NCIS – Unità Anticrimine

21:26 Max Working – Lavori in corso

23:55 Cornetto Extra Battiti

00:19 Zoolander 2

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

23:15 Il divo

TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Now You See Me – I maghi del crimine

23:30 The November Man

NOVE

20:30 The Cage – Prendi e scappa

21:30 Via dall’incubo

23:40 Il mostro di Modena

20 — Venti

20:17 THE BIG BANG THEORY

21:11 Doomsday

23:21 Survivor

01:10 The Flash

Rai 4

20:37 Criminal Minds: Beyond Borders ep.9

21:18 Fire Country S3E10

22:02 Fire Country S3E11

22:45 Fire Country S3E12

23:30 Project Silence

01:08 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:15 Walker Texas Ranger

21:14 Lo sperone insanguinato

22:59 L’ albero degli impiccati

Rai 5

20:22 Overland 17 – L’estremo Sud-Est asiatico – Nord Thailandia: tribù ai confini del triangolo d’oro – 13/07/2016

21:16 Tensione superficiale

22:40 Due soldi di speranza

Rai Movie

21:10 Moonfall

23:20 9 Settimane e ½

01:25 Anica – Appuntamento al cinema

01:30 Sfida senza regole

Rai Premium

21:20 Il giovane Montalbano S2E4 – La transazione

23:20 La Omicidi – S1E4 – Delitto per delitto

01:05 La Squadra – S8E8

Cielo

20:15 Cucine da incubo

21:20 Il Trono di Spade

23:20 La camera azzurra

Twentyseven

20:21 Monk

21:14 Cattivi vicini 2

22:52 Scuola di Polizia 6: La città è assediata

00:29 Monk

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Il giro del mondo in 80 giorni

22:50 Una squadra di 12 orfani

00:55 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:40 Barbero risponde

21:20 The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca

23:40 Neverland – Un sogno per la vita

La 5

21:10 Supereroi

23:36 Solo un padre

01:30 L’onore e il rispetto

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 Primo appuntamento crociera

Cine34

21:00 Com’è bello far l’amore

23:01 Il ritorno del Monnezza

00:52 Doppio misto

Focus

20:34 Primo indiziato: La terra!

21:26 Asia inesplorata

22:16 Cina: Antico Regno Naturale

23:24 Incontri ravvicinati nel meraviglioso mondo degli animali

01:33 Ingegneria degli Epic Fail

Giallo

21:10 Van Der Valk

23:10 Il Commissario Gamache – Misteri a Three Pines

01:20 Body of Proof

TOP Crime

20:19 Law & Order: Special Victims Unit

21:14 Harry Wild – La signora del delitto

23:13 C.S.I. – Scena del crimine

Italia 2

20:12 Due uomini e 1/2

21:25 American Dad!

23:33 Lupin e il tesoro di anastasia

01:18 One Piece

DMAX

21:25 Summerslam 2025

01:35 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:05 Siti italiani del Patrimonio Mondiale Unesco – Ivrea, città industriale del XX Secolo

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Il Titanic – 20/12/2021

21:10 Un mondo diviso. Little boy (pt.4)

22:05 ’14-’18 Grande Guerra 100 anni dopo pt 12 – La fine degli zar

23:05 Inimitabili – Giuseppe Mazzini – Puntata del 14/04/2024

23:50 Ferdinando Magellano e la via delle spezie

00:05 Rai News Notte

00:10 Iconologie Quotidiane. Raffaello Sanzio, Incoronazione di Carlo Magno

00:15 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:25 Avanti un altro – prime time

23:44 Avanti un altro

00:55 Tira & Molla

