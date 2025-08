Un nuovo capitolo si apre per il centro storico di Velletri: la Giunta Comunale ha approvato la delibera che sancisce la pedonalizzazione totale di piazza Cairoli, recentemente riqualificata con fondi del PNRR. L’obiettivo è chiaro: rendere il cuore della città più vivibile, sicuro, attrattivo e sostenibile, favorendo una mobilità moderna e a basso impatto ambientale.

Velletri: nuova area pedonale urbana a piazza Cairoli e interventi per una mobilità più sostenibile

L’istituzione dell’area pedonale urbana (APU), attiva 24 ore su 24, si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione urbana che prevede anche una nuova disciplina della sosta e della viabilità nelle aree adiacenti. Tra le misure approvate, spicca la modifica della circolazione su viale Bruno Buozzi, ora a senso unico tra largo Galoni e via Galvaligi, e creare 29 nuovi stalli di sosta a supporto dell’accessibilità al centro storico. La sperimentazione resterà in vigore fino alla realizzazione del parcheggio multipiano in via Madre Teresa di Calcutta.

Accanto a questi interventi, l’Amministrazione ha potenziato i servizi di mobilità condivisa: una navetta gratuita collega l’area “ex Amore” al centro, con corse frequenti anche in orari serali e festivi, in occasione di eventi. Si amplia inoltre l’orario di apertura della scala mobile e sono stati predisposti nuovi stalli in piazza Garibaldi. Un altro fattore importante sarà la realizzazione dell’ascensore inclinato che collegherà via Virginia Vezzi con viale Bruno Buozzi, migliorando l’accesso per anziani, persone con disabilità e famiglie con bambini. L’intero percorso sarà integrato da un ulteriore ascensore con sbarco nella Galleria Ginnetti, a pochi passi da piazza Cairoli.

A sostegno di queste scelte, numerosi dati regionali e nazionali confermano gli effetti positivi delle pedonalizzazioni nei centri storici. Secondo Legambiente, il 65% delle città che hanno introdotto zone pedonali ha visto crescere i visitatori e il fatturato medio delle attività commerciali (+20% in due anni). Anche Confcommercio e ISTAT evidenziano aumenti rilevanti: +18% di presenze e +12% di vendite nei centri pedonalizzati, con incrementi fino al 15% per ristorazione e retail.

I benefici toccano diversi settori: moda, ristorazione, artigianato e servizi culturali. Le aree pedonali diventano attrattive per un pubblico più ampio, che si trattiene più a lungo, spende di più e vive la città in modo più partecipato e inclusivo. Secondo Confesercenti, il 70% dei consumatori preferisce fare acquisti in contesti urbani pedonali, considerati più sicuri e accoglienti.

Ma la trasformazione urbana non si ferma alla mobilità: l’Amministrazione ha messo in campo azioni concrete anche sul fronte della sicurezza e del decoro urbano. Rafforzata la presenza della Polizia Locale, con orari prolungati fino alle 21.30, e potenziato il sistema di videosorveglianza con nuove telecamere nei punti critici della città.

Particolare attenzione è rivolta alla lotta contro l’abbandono dei rifiuti, con campagne di sensibilizzazione, controlli mirati e sanzioni più severe per chi viola le norme ambientali.

“Queste misure rappresentano un investimento strategico sul futuro di Velletri – ha commentato il Sindaco Ascanio Cascella – perché migliorano la qualità della vita, rilanciano il commercio locale e rendono il nostro centro storico più attrattivo per cittadini e visitatori. Siamo convinti che un ambiente urbano sicuro, accessibile e moderno sia la chiave per costruire una città più viva e sostenibile.”