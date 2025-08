Velletri: al via il concorso per la realizzazione di un monile dedicato alla Madonna

Pubblicato l’avviso per l’acquisizione di proposte artistiche, progettazione e realizzazione di un monile dedicato alla Madonna, da collocare in modo permanente presso il Museo Civico O. Nardini.

I dettagli sul concorso

Questa iniziativa si inserisce nel più ampio contesto della proclamazione della Città di Velletri come “Civitas Mariae”. Un titolo che celebra il forte legame spirituale e culturale tra la comunità di Velletri e il culto della Madonna, figura cara alla devozione popolare e parte integrante dell’identità cittadina.

L’obiettivo del concorso è quello di valorizzare le tradizioni locali e sostenere l’artigianato del territorio, con particolare attenzione agli operatori orafi che svolgono la loro attività nel Comune di Velletri. Il monile dovrà essere realizzato in metallo prezioso, in piena libertà stilistica ed entrerà a far parte della collezione permanente del museo, in una teca appositamente dedicata.

La partecipazione è aperta a orafi singoli o in gruppo, purché operanti nel territorio comunale e in possesso dei requisiti richiesti. La proposta dovrà essere anonima, originale e accompagnata da una descrizione tecnica e artistica.

Al vincitore sarà affidata la realizzazione definitiva del monile, che dovrà essere completata entro il 30 novembre 2025.

Il progetto selezionato sarà scelto da una Commissione tecnica sulla base di criteri estetici, originalità, qualità dei materiali e coerenza con il tema sacro. Tutti i dettagli, i requisiti e le modalità di partecipazione sono disponibili nell’avviso pubblico pubblicato nella sezione “Bandi e Avvisi” del sito istituzionale del Comune di Velletri.