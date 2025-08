Frosinone, disinfestazione dalle prime ore di martedì: info e dettagli

Frosinone – Dalle prime ore di martedì 5 agosto, sul territorio comunale, sarà effettuato l’intervento di disinfestazione larvicida contro le zanzare, da ditta specializzata, disposto dall’amministrazione mediante l’assessorato all’ambiente coordinato dal vicesindaco Antonio Scaccia.

I dettagli sul trattamento

Il trattamento, che sarà effettuato con prodotti a basso impatto ambientale autorizzati dal Ministero della Salute, sarà condotto, in particolare, nelle aree (tombini, caditoie…) di possibile proliferazione degli insetti. Per prevenire la presenza di zanzare, la cittadinanza è invitata ad adottare una serie di misure di profilassi, come eliminare ristagni di acqua (in sottovasi, secchi, ciotole).

L’intervento si inserisce all’interno delle attività straordinarie, con particolare riguardo alla disinfestazione sia adulticida sia larvicida, stabilite dalla Regione Lazio mediante ordinanza urgente firmata dal Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

Maggiori informazioni nella locandina in evidenza