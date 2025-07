West Nile, il presidente Rocca firma un’ordinanza urgente: i consigli

Lazio – Per prevenire la diffusione del West Nile Virus, il presidente della Regione, Francesco Rocca, ha firmato un’ordinanza urgente.

West Nile, il presidente della Regione Lazio Rocca firma un’ordinanza urgente: i consigli

I Comuni con circolazione virale in atto devono eseguire immediatamente interventi straordinari per il controllo vettoriale, con particolare riguardo alle attività di disinfestazione, sia adulticida sia larvicida, come indicato dalle Aziende sanitarie locali, con la collaborazione dell’Istituto Zooprofilattico Lazio e Toscana

Il finanziamento economico per questi interventi verrà gestito con delle risorse economiche straordinarie stanziate dalla Regione con un’apposita delibera di Giunta.

I dettagli dalla ASL Frosinone

“Il Virus West Nile si trasmette esclusivamente attraverso la puntura di zanzare infette, in particolare del genere Culex, e non si trasmette da persona a persona né attraverso il contatto diretto con animali. Nella maggior parte dei casi, l’infezione è asintomatica o si manifesta con sintomi lievi; solo in una piccola percentuale di soggetti fragili possono presentarsi complicazioni più serie.

Nel sottolineare che l’infezione può essere contratta solo attraverso la puntura di zanzare, si invitano i cittadini ad adottare le seguenti semplici ed importanti misure preventive:

Utilizzare repellenti per insetti e indossare abiti coprenti nelle ore serali;

Applicare zanzariere a porte e finestre;

Evitare ristagni d’acqua in giardini, cortili, contenitori e tombini;

Pulire regolarmente le aree private e svuotare sottovasi, ciotole e qualsiasi contenitore con acqua stagnante

La collaborazione di tutti è fondamentale per proteggere la salute pubblica”, è quanto comunicato dall’Asl Frosinone sul proprio portale.

