Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 31 luglio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 31 luglio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 31 luglio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè – Pooh, viaggio in 50 anni di musica

21:30 Scusate se esisto!

23:20 Il mondo con gli occhi di Overland

23:55 TG1 Sera

00:00 Il mondo con gli occhi di Overland

00:35 Sottovoce

01:05 Che tempo fa

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Delitti in Paradiso S13E6 – La lista dei desideri

22:30 Delitti in Paradiso S12E3 – Un tuffo nel passato

23:35 Delitti in Paradiso S12E4 – Nozze con delitto

00:40 Prisma S1E7 – Viola

01:35 Prisma S1E8 – Bianco

Rai 3

20:00 Blob

20:30 Generazione Bellezza – Fili di Sardegna – Puntata del 03/04/2024

20:50 Un posto al sole

21:20 Il piccolo inquilino

23:10 Cari amici vicini e lontani – Re Edition – Omaggio alle “voci” degli annunci radiofonici

00:00 TG3 Linea Notte Estate

Rete 4

20:29 4 di sera news

21:30 La preda perfetta – A Walk Among the Tombstones

23:46 Viaggio in paradiso

01:31 Tg4 – Ultima ora

01:50 Quando dico che ti amo

Canale 5

20:01 TG5

20:36 La ruota della fortuna

21:39 Temptation Island

00:36 TG5

Italia 1

20:28 NCIS – Unità Anticrimine

21:18 World War Z

23:37 V per Vendetta

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

23:15 Brutti, sporchi e cattivi

TV8

20:15 Foodish – Anteprima

20:20 Foodish

21:30 Rocky IV

NOVE

20:30 The Cage – Prendi e scappa

21:30 Aldo, Giovanni e Giacomo: Tel chi el telun

01:45 Nudi e crudi

20 — Venti

20:16 THE BIG BANG THEORY

21:08 The Equalizer – PrimaTv

23:37 All things to all men

01:17 The Flash

Rai 4

20:37 Criminal Minds: Beyond Borders ep.6

21:22 Project Silence

23:00 La mosca

00:36 Criminal Minds: Beyond Borders ep.6

01:21 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:16 Walker Texas Ranger

21:14 Civilta’ perduta

00:00 Mad Max oltre la sfera del tuono

Rai 5

20:23 Il mondo con gli occhi di Overland – Ecuador: dalle Ande all’Amazzonia – 20/08/2024

21:15 Sophia!

22:52 Alicia Keys Live in Los Angeles

23:50 Amy Winehouse Live At Shepherd’s Bush

00:43 Chez Vous Francoise Hardy

Rai Movie

21:10 9 Settimane e ½

23:15 Mangia prega ama

01:40 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

21:20 Le Ragazze – Puntata del 22/10/2024

23:20 Cuccioli in festa

00:45 La Squadra – S8E3

Cielo

21:15 2-Headed Shark Attack

22:55 La signora di Wall Street

Twentyseven

20:19 Monk

21:13 Last Vegas

23:10 Una bugia di troppo

00:44 Monk

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Una squadra di 12 orfani

23:15 The Good Influencer

LA7d

20:40 Barbero risponde

21:20 Un matrimonio all’inglese

23:00 Un colpo perfetto

La 5

21:10 Inga Lindstrom – Cuore rubato

23:08 Attrazione mortale

01:00 Viso d’angelo

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Vite al limite: Brasile

22:30 Vite al limite

Cine34

21:00 Mezzo destro e mezzo sinistro – 2 calciatori senza pallone

22:58 L’allenatore nel pallone

00:56 Dirty love – Amore sporco

Focus

20:34 Storie segrete

21:25 Come l’hanno costruito: Ingegneria senza segreti – PrimaTv

23:13 I grandi miti dell’umanità – Misteri e rivelazioni

Giallo

21:10 Il Commissario Gamache – Misteri a Three Pines

23:20 Van Der Valk

01:20 Body of Proof

TOP Crime

20:18 Law & Order: Special Victims Unit

21:14 Delitto ai Caraibi

23:17 C.S.I. – Scena del crimine

Italia 2

20:24 Due uomini e 1/2

21:15 La prima notte del giudizio

23:12 Underwater

01:05 One Piece

DMAX

21:25 La febbre dell’oro

01:05 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:05 Siti Italiani del Patrimonio Mondiale Unesco. Le Isole Eolie

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Piano Fanfani, una casa per gli italiani – 28/02/2019

21:10 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità Cleopatra. L’ultima regina – 14/11/2023

22:10 RAInchieste. Chi legge? Viaggio lungo il Tirreno (pt2)

23:35 Italia: Viaggio nella Bellezza. In carne e bronzo. Il santuario di San Casciano dei Bagni

00:30 Rai News Notte

00:35 Iconologie quotidiane. Giacometti – Le donne di Venezia

00:40 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:25 Sarabanda Celebrity

00:29 Avanti un altro

Foto di repertorio