Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 30 luglio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 30 luglio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 30 luglio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè – Nostalgia settanta

21:30 Sister Act 2 – Più svitata che mai

23:20 Un principe (quasi) azzurro

00:00 TG1 Sera

00:09 Un principe (quasi) azzurro

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Rocco Schiavone – S3E4 – Fate il vostro gioco

23:10 Storie di donne al bivio Mercoledì

00:20 The Net – Gioco di squadra – Episodio 4

01:10 The Net – Gioco di squadra – Episodio 5

Rai 3

20:00 Blob

20:30 Generazione Bellezza – Palermo, cotti in fragranza – Puntata del 02/04/2024

20:50 Un posto al sole

21:20 Il caso di Meredith Kercher

23:10 TG3 Linea Notte Estate

23:40 Meteo 3

23:45 Fela, il mio Dio vivente

Rete 4

20:04 La promessa – PrimaTv

20:29 4 di sera news

21:23 Zona bianca

00:55 Confessione reporter

Canale 5

20:01 TG5

20:38 La ruota della fortuna

21:40 Temptation Island

00:36 TG5

Italia 1

20:30 NCIS – Unità Anticrimine

21:18 Chicago Med – PrimaTv

22:57 Law & Order: I due volti della giustizia

01:21 Studio aperto – la giornata

01:33 Sport mediaset – la giornata i1

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 La Torre di Babele

22:45 Mussolini ultimo atto

01:00 Tg La7

TV8

20:15 Foodish – Anteprima

20:20 Foodish

21:30 Ultimatum alla Terra

23:30 Tutti pazzi per Mary

01:35 Una reginetta pericolosa

NOVE

20:30 The Cage – Prendi e scappa

21:30 Ex – Amici come prima!

23:40 La Corrida

20 — Venti

20:18 THE BIG BANG THEORY

21:11 All things to all men

22:57 L’ultimo dei Templari

00:42 The Flash

Rai 4

20:35 Criminal Minds: Beyond Borders ep.5

21:21 S.W.A.T. S3E10 – Il mostro

22:04 S.W.A.T. S3E11 – Poliziotto cattivo

22:45 S.W.A.T. S3E12 – Poliziotto buono

23:28 Kiss of the Dragon

01:08 Criminal Minds: Beyond Borders ep.5

01:55 Fargo S5E5 La tigre

Iris

20:13 Walker Texas Ranger

21:14 Interstellar

Rai 5

20:23 Il mondo con gli occhi di Overland – Eritrea: echi di conflitti e resilienza – 13/08/2024

21:14 Concerto per l’Italia – Chigiana International Festival 2025

22:43 Laudate Dominum – Basilica dei Servi (Siena)

23:36 David Bowie: Ziggy Stardust

01:07 Rai 5 Classic Puntata 46

Rai Movie

21:10 Antebellum

22:55 Sicario

01:00 Incontri ravvicinati del terzo tipo

Rai Premium

21:20 Mina Settembre – S1E3 – Il pappice e la noce

22:10 Mina Settembre – S1E4 – Ansia da prestazione

23:00 Il giovane Montalbano S2E3 – Morte in mare aperto

Cielo

20:05 Cucine da incubo

21:20 The Walking Dead

22:55 The Asian Connection

00:35 The Deuce – La via del porno

01:35 Sex School

Twentyseven

20:19 Monk

21:14 Una bugia di troppo

22:55 Cattivi vicini

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Storia di una ladra di libri

23:30 Nessun’altra frontiera

00:25 La compieta preghiera della sera

00:45 Santo Rosario

LA7d

20:40 Barbero risponde

21:20 Neverland – Un sogno per la vita

23:20 Emma

La 5

21:10 Inga Lindstrom – La casa delle farfalle

23:07 Inga Lindstrom – L’amore è per sempre

01:01 Viso d’angelo

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Persone Medicina – Relazioni che curano

22:30 La clinica dei piedi

00:30 Piedi al limite

Cine34

21:00 Uno di famiglia

22:59 Puerto Escondido

01:03 Emanuelle nera

Focus

20:33 Storie segrete

21:24 Focus natura – un mondo perfetto – PrimaTv

22:17 La nostra Africa: Professionisti della natura – PrimaTv

23:38 Enigmi alieni

01:24 Castello di Chambord, Leonardo nella Valle della Loira

Giallo

21:10 Squadra Speciale Invisibili – Les Invisibles

23:20 Balthazar

01:25 Body of Proof

TOP Crime

20:15 Law & Order: Special Victims Unit

22:57 C.S.I. – Scena del crimine

00:55 La signora in giallo: Appuntamento con la morte

Italia 2

20:18 Due uomini e 1/2

21:15 Underwater

23:07 Hidden – Senza via di scampo

00:43 One Piece

DMAX

21:25 Quella pazza fattoria

23:15 WWE NXT

00:10 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:05 Siti italiani del Patrimonio Mondiale Unesco – Centro storico di Urbino

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Petronilla e il Dott. Amal

21:10 Inimitabili – Giuseppe Mazzini – Puntata del 14/04/2024

21:55 Sulle orme del K2

23:30 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità L’uomo dietro la maschera di ferro – 26/09/2023

00:30 Rai News Notte

00:35 Iconologie quotidiane. Caravaggio – Conversione di San Paolo

00:40 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:24 Le Iene presentano: Inside

01:34 Avanti un altro

Foto di repertorio