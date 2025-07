I Carabinieri della Compagnia di Anzio, con un impegno costante nel contrasto ai reati in materia di Codice Rosso, hanno effettuato due interventi rapidi che hanno portato all’arresto di altrettanti individui gravemente indiziati di reati efferenti alla violenza di genere.

I due episodi di violenza di genere

Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Anzio sono intervenuti a Nettuno a seguito di una segnalazione per una lite tra ex conviventi. Sul posto, i militari hanno identificato una donna italiana di 60 anni che dichiarava di essere stata aggredita da un coetaneo con il quale aveva auto una relazione. Nonostante la vittima, refertata con una prognosi di 30 giorni, non intendesse sporgere querela, ha fornito dettagli cruciali su precedenti condotte violente da parte dell’uomo, già in passato sottoposto a un divieto di avvicinamento nei suoi confronti. Grazie alla prontezza dei Carabinieri, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti e lesioni.

Sempre nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno arrestato in flagranza di reato un giovane italiano di 19 anni per atti persecutori e detenzione di materiale pedopornografico. L’operazione è scattata a seguito della testimonianza protetta di una minore di 14 anni, accompagnata dal padre presso gli uffici della Stazione e assistita da una psicologa della Procura di Velletri. La giovane ha denunciato di essere vittima di atti persecutori da parte del suo ex fidanzato, il quale la minacciava di diffondere foto intime sui social media. A seguito di una perquisizione personale e locale, i militari hanno rinvenuto nel telefono cellulare del giovane le foto della minore, che hanno completato il quadro indiziario.

Gli arrestati sono stati entrambi tradotti presso la Casa Circondariale di Velletri.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento (indagini preliminari), gli indagati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.

Se sei vittima di violenza domestica e/o di genere, contatta le Forze dell’Ordine o il 1522

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo