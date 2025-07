Tragedia in mare, morti tre uomini: due ad Anzio e uno nel Viterbese

Tragedia in mare: tre morti nel Lazio, due ad Anzio e uno nel Viterbese.

Stando ad una prima e parziale ricostruzione, ad Anzio sono deceduti due fratelli. A causa del mare mosso, uno dei due si sarebbe trovato in difficoltà e l’altro si sarebbe tuffato nel tentativo di salvarlo. L’allarme è scattato intorno alle 17:00 di ieri, 26 luglio 2025. Intervenuti immediatamente i bagnini, due dei quali sarebbero stati portati in ospedale dopo un malore.

“Profondo dolore per la seconda tragedia del mare avvenuta ad Anzio in pochi giorni e vicinanza alle famiglie delle due vittime odierne”: sono le parole del sindaco di Anzio Aurelio Lo Fazio.

Nel Viterbese, un uomo di 47 anni, originario di Fonte Nuova, in provincia di Roma, è morto dopo essersi tuffato in mare nel tentativo di aiutare moglie e figli, che nuotavano a largo. I bagnini hanno salvato la donna e i bambini, purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto la Guardia Costiera di Civitavecchia, che ora dovrà stabilire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.

Foto di repertorio