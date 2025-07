Frosinone, accoltella la moglie e tenta di togliersi la vita: indagini in corso

Frosinone – Tragedia sfiorata nella notte di oggi, mercoledì 30 luglio 2025: un uomo avrebbe accoltellato la moglie al volto e avrebbe tentato il suicidio.

Frosinone, accoltella la moglie e tenta di togliersi la vita: ecco cosa è successo nella notte, indagini in corso

Stando ad una prima e parziale ricostruzione dei fatti, moglie e marito erano in casa, nella parte alta di Frosinone, quando hanno cominciato a litigare per motivi ancora da chiarire. L’uomo avrebbe afferrato un coltello e avrebbe colpito la moglie al volto.

Dopo, il marito avrebbe cercato di togliersi la vita, colpendosi con il coltello. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato e il personale medico del 118, che ha prestato soccorso ad entrambi i feriti.

L’uomo è stato portato all’ospedale in codice rosso; soccorsa e medicata anche la donna. Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti; potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo