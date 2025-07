Frosinone, incidenti dovuti all’abuso di alcol: i controlli

Proseguono i controlli della Polizia Locale di Frosinone, coordinata dal Comandante Dino Padovani, volti a garantire la sicurezza sulle strade cittadine e a contrastare comportamenti pericolosi alla guida.

I controlli della Polizia Locale di Frosinone

Nei giorni scorsi, una pattuglia ha intercettato un veicolo che aveva appena oltrepassato un’intersezione nonostante il semaforo rosso. Alla guida, un uomo della provincia di Frosinone in evidente stato di alterazione dovuta all’abuso di alcol, confermato dall’etilometro, che ha evidenziato un tasso alcolemico ben superiore ai limiti consentiti.

A seguito degli accertamenti, è emerso, inoltre, che l’uomo stava conducendo un’auto sottoposta a fermo fiscale: il veicolo è stato quindi sequestrato, la patente ritirata e il conducente deferito all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada.

L’episodio si inserisce in un quadro di controlli intensificati durante tutto il mese di luglio, nel corso dei quali la Polizia Locale ha proceduto al ritiro di quattro patenti per violazioni legate alla guida in stato di ebbrezza. In tre casi, le infrazioni sono state accertate in seguito a incidenti stradali, confermando ancora una volta il forte legame tra abuso di alcol e incidentalità.

In un caso è stata accertato il superamento di nove volte il limite massimo consentito di 0,5 g/l, ossia 4,5 g/l. In un secondo incidente, si è proceduto al fermo provvisorio per 30 giorni del veicolo e l’azzeramento dei punti patente del conducente. Per ogni violazione è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Frosinone.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.