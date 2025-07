Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 29 luglio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 29 luglio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 29 luglio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè – Sanremo tra cover e duetti impossibili

21:30 Assaporando Parigi

23:00 Sognando Parigi

00:00 TG1 Sera

00:05 Sognando Parigi

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Delitti in Paradiso S13E5 – Un nuovo inizio

22:25 Delitti in Paradiso S12E1 – La grande oscurazione

23:30 Delitti in Paradiso S12E2 – Morte nel bunker

00:35 The Net – Gioco di squadra – Episodio 1

Rai 3

20:00 Blob

20:30 Generazione Bellezza – Melle, la valle dei birrai felici – Puntata del 01/04/2024

20:50 Un posto al sole

21:20 Kilimangiaro On The Road

23:10 Ultima fermata – Il Fattore Umano – Puntata del 25/02/2025

Rete 4

20:29 4 di sera news

21:31 Dead for a Dollar – PrimaTv

23:45 Mediterraneo

Canale 5

20:03 TG5

20:38 La ruota della fortuna

21:39 Temptation Island

Italia 1

20:33 NCIS – Unità Anticrimine

21:21 Brick Mansions

23:08 Ghost Rider – Spirito di vendetta

00:50 Studio aperto – la giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

23:15 Le fate ignoranti

01:15 Tg La7

TV8

20:15 Foodish – Anteprima

20:20 Foodish

21:30 2012

00:30 In&Out – Niente Di Serio

NOVE

20:30 The Cage – Prendi e scappa

21:30 Freddie Mercury – The Tribute

23:20 Queen – Hungarian Rhapsody Live in Budapest

00:45 Queen – Nascita di un mito

20 — Venti

20:14 THE BIG BANG THEORY

21:08 L’ultimo dei Templari

22:59 Hellboy: The Golden Army

01:08 The Flash

Rai 4

20:33 Criminal Minds: Beyond Borders ep.4

21:17 Fire Country S3E7 – False Alarm

22:00 Fire Country S3E8 – Promise Me

22:42 Fire Country S3E9 – Coming in Hot

23:26 Predator

Iris

20:14 Walker Texas Ranger

21:14 L’ assassino di pietra

23:18 I quattro del Texas

01:40 La gatta sul tetto che scotta

Rai 5

20:25 Il mondo con gli occhi di Overland – Eritrea: tracce italiane da Asmara a Cheren 06/08/2024

21:17 Sulla giostra

23:00 Un bacio appassionato

00:41 Decades Rock: Elvis Costello & Friends

Rai Movie

21:10 I cannoni di Navarone

23:55 Fire Squad – Incubo di fuoco

Rai Premium

21:20 Il giovane Montalbano S2E3 – Morte in mare aperto

23:10 La Omicidi – S1E3 – Sciarade

00:50 La Squadra – S8E1

Cielo

20:05 Cucine da incubo

21:20 Il Trono di Spade

23:25 L’amante russo

01:10 Kreola

Twentyseven

20:33 Monk

21:14 Cattivi vicini

23:01 Scuola di polizia 5: Destinazione Miami

00:41 Monk

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Eddie the Eagle – Il coraggio della follia

23:00 Dove vanno gli anni

LA7d

20:40 Barbero risponde

21:20 Misure straordinarie

23:10 Perché te lo dice mamma

01:00 La Mala Educaxxxion

La 5

21:10 Inga Lindstrom – L’amore è per sempre

23:09 La voce dell’amore

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Primo appuntamento crociera

23:05 Incidenti di bellezza

Cine34

21:00 I cassamortari

23:07 Teste di cocco

01:00 Il lupo di mare

Focus

20:34 Storie segrete

21:25 Asia inesplorata

22:14 Cina: Antico Regno Naturale

23:22 Incontri ravvicinati nel meraviglioso mondo degli animali

Giallo

21:10 Van Der Valk

23:10 Il Commissario Gamache – Misteri a Three Pines

01:20 Body of Proof

TOP Crime

20:18 Law & Order: Special Victims Unit

21:13 La signora in giallo: Appuntamento con la morte

23:01 C.S.I. – Scena del crimine

Italia 2

20:12 Due uomini e 1/2

21:25 American Dad!

23:39 L’impero dei Lupin

01:25 One Piece

DMAX

21:15 72 animali pericolosi con Barbascura X

23:25 WWE Smackdown

01:15 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:05 Siti italiani del Patrimonio Mondiale Unesco – La città di Vicenza e le ville del Palladio nel Veneto

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente.La parabola tragica di Galeazzo Ciano con il Prof. Ernesto Galli della Loggia. p. 27

21:10 Un mondo diviso. Resistere a tutti i costi (pt.3)

22:05 ’14-’18 Grande Guerra 100 anni dopo pt 11 – L’industria della guerra

23:05 Inimitabili – Giovannino Guareschi – Puntata del 07/04/2024

23:50 Domenica con Io e…Zavattini e ‘i campi di grano con corvi’ di Van Gogh

00:05 Rai News Notte

00:10 Iconologie Quotiidiane I ed. – Albrecht Durer

00:15 Il giorno e la storia

00:35 Passato e Presente.La parabola tragica di Galeazzo Ciano con il Prof. Ernesto Galli della Loggia. p. 27

Mediaset Extra

21:25 Avanti un altro – prime time

23:46 Avanti un altro

