A1, chiusa la stazione di Valmontone per due notti: info e dettagli

A1 – Chiusa la stazione di Valmontone per due notti: ecco le info e i dettagli da sapere.

Info e dettagli

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire l’avanzamento dei lavori per l’installazione delle barriere antirumore, nell’ambito del risanamento acustico del Comune di Valmontone, nelle due notti di martedì 29 e mercoledì 30 luglio, con orario 22:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Valmontone, in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Colleferro.

Foto di repertorio

