Frosinone, alcol a minorenni: controlli in diversi locali

Nell’ultimo fine settimana i Carabinieri della Stazione Carabinieri di Frosinone, unitamente a personale della locale Polizia Municipale, hanno attuato un apposito piano di controllo e pattugliamento del territorio nelle ore serali e notturne nel comune di Frosinone.

Frosinone, l’intervento dei Carabinieri

In particolare, il servizio teso ad arginare il fenomeno della cattiva “Movida” e aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini, è stato finalizzato anche al controllo di alcune attività commerciali ubicate nella zona alta della città ed a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso delle verifiche due esercizi pubblici sono stati sanzionati in via amministrativa per vendita e somministrazione di bevande alcoliche a minori compresi tra i 16 ed i 18 anni, mentre altri due esercizi commerciali sono stati sanzionati per occupazione abusiva del suolo pubblico.

Complessivamente, sono state indentificate 38 persone, controllati 11 veicoli ed elevata una sanzione per violazione alle norme del codice della strada.

I servizi straordinari proseguiranno anche nei prossimi giorni su tutto il territorio provinciale, secondo le direttive impartite dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Frosinone.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.