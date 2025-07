Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 28 luglio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 28 luglio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 28 luglio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:30 Noos – L’avventura della conoscenza

23:55 TG1 Sera

00:00 Noos – Viaggio nella Natura

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Elsbeth S2E9 – Morto e vegeto

22:07 Elsbeth S2E10 – Il cocco di mamma

23:00 Alessandro Cattelan intervista Michela Giraud

23:39 Alessandro Cattelan intervista Benedetta Rossi

00:10 #nonsolomercato

Rai 3

20:00 Blob

20:30 Generazione Bellezza – Il cammino di Santa Barbara – Puntata del 29/03/2024

20:50 Un posto al sole

21:20 Filorosso

00:00 TG3 Linea Notte Estate

00:30 Meteo 3

Rete 4

20:29 4 di sera news

21:30 Delitti ai Caraibi – PrimaTv

23:40 Gli spietati

Canale 5

20:01 TG5

20:37 La ruota della fortuna

21:37 Cornetto battiti live

01:29 TG5

Italia 1

20:29 NCIS – Unità Anticrimine

21:18 Chicago P.D. – PrimaTv

22:56 Attacco al potere: Paris Has Fallen

00:36 E-Planet

01:04 Studio aperto – la giornata

01:20 Sport mediaset – la giornata i1

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 L’assassinio del Banchiere di Dio

00:20 Tg La7

00:30 Camera con vista

TV8

20:15 Foodish – Anteprima

20:20 Foodish

21:30 In&Out – Niente Di Serio

NOVE

20:35 The Cage – Prendi e scappa

21:30 Little Big Italy

00:25 Nudi e crudi

20 — Venti

20:12 THE BIG BANG THEORY

21:09 Hellboy: The Golden Army

23:29 Repo Men

01:33 The Flash

Rai 4

20:33 Criminal Minds: Beyond Borders ep.3

21:20 Red Zone – 22 miglia di fuoco

22:53 The Hollow Point – Punto di non ritorno

00:29 Anica appuntamento al cinema

00:32 Criminal Minds: Beyond Borders ep.3

Iris

20:14 Walker Texas Ranger

21:13 Dr. Knock

23:17 Employee of the Month

Rai 5

20:21 Il mondo con gli occhi di Overland – Mauritania: dalle miniere alla costa sul treno del ferro – 30/07/2024

21:14 Hinterland

22:50 La Ragazza dei Tulipani

00:32 Decades Rock: Cyndi Lauper & Friends

Rai Movie

21:10 Il mio nome è Nessuno

23:10 Per un pugno di dollari

Rai Premium

21:20 Un amore in fondo al mare

22:50 Panda S1E5 – Omicidio al parco acquatico

23:40 Panda S1E6 – Missione Zen

00:35 La Squadra 7 – L’acqua che scorre p.26

Cielo

20:05 Cucine da incubo

21:20 Red 2

23:30 Papaya dei Caraibi

00:45 I Am a Sex Worker – Escort per scelta

Twentyseven

20:20 Monk

21:14 Scuola di polizia 5: Destinazione Miami

22:57 L’incredibile storia di Winter il delfino

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Sulle orme di Madre Teresa

23:20 Indagine ai confini del sacro

LA7d

20:40 Barbero risponde

21:20 I segreti di Osage County

23:35 Swimming Pool

La 5

21:10 La voce dell’amore

23:33 Temptation Island

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Hercai – Amore e vendetta I riassunti

21:35 Hercai – Amore e vendetta

00:15 La clinica per rinascere: Obesity Center Caserta

Cine34

21:00 Immaturi – Il viaggio

23:15 Vi racconto

23:21 A ruota libera

Focus

20:35 Storie segrete

21:25 Hot Roads – Strade di fuoco

23:12 Secrets of the superfactories

01:00 Unearthed – la storia dalle fondamenta

Giallo

21:10 Alexa: vita da detective

23:10 I Pennac – Indagini in famiglia

01:10 Body of Proof

TOP Crime

20:21 Law & Order: Special Victims Unit

21:15 C.S.I. – Scena del crimine

00:51 Elisir di morte (Perry Mason)

Italia 2

20:10 Due uomini e 1/2

21:25 L’impero dei Lupin

23:16 THE BIG BANG THEORY

DMAX

21:25 Per un pugno di gemme

23:15 WWE Raw

01:15 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:05 Siti italiani del Patrimonio Mondiale Unesco – Zona archeologica e Basilica Patriarcale di Aquileia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – La dinastia dei Severi

21:10 Italia: Viaggio nella Bellezza. In carne e bronzo. Il santuario di San Casciano dei Bagni

22:05 Storia delle nostre città – Ascoli – 20/02/2023

22:55 Un mondo diviso. Il giardino oltre il muro (pt.2)

23:55 Pillole Argo Il venditore di sogni

00:05 Rai News Notte

00:10 Iconologie quotidiane. Leonardo – Sant’Anna la Vergine e il bambino

00:15 Il giorno e la storia

00:35 Passato e Presente – La dinastia dei Severi

Mediaset Extra

21:25 Ciao Darwin

01:08 Avanti un altro

