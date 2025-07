Ferentino, operai sorpresi a lavorare sotto il sole: nei guai due ditte

Sono proseguiti nei giorni scorsi, secondo le direttive impartite dal Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone, i controlli dei militari della Compagnia di Anagni finalizzati a verificare le condizioni di lavoro nel settore edile, agricolo e della logistica anche in ragione delle condizioni climatiche dei giorni passati che hanno visto la nostra penisola stretta nella morsa del caldo estremo, con lo scopo di ridurre il rischio di esposizione eccessiva allo stress termico dei lavoratori e prevenire il rischio infortunistico, per garantire maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro.

I controlli dei Carabinieri

Nelle prime ore meridiane dello scorso 24 luglio i Carabinieri della Stazione di Ferentino hanno accertato che in due distinti cantieri, rispettivamente presso un polo logistico della località Bagni Roana e lungo la Morolense per il rifacimento di una rete elettrica, nonostante il bollettino meteo per il comune di Ferentino indicasse rischio “alto”, vi erano operai al lavoro in operazioni che richiedevano una esposizione prolungata al sole in violazione all’ordinanza del Presidente della Regione Lazio, avente n. z00002 del 04.07.2025.

Le violazioni sono state contestate ai legali rappresentati delle due ditte e i fatti sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.