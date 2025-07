Colleferro e dintorni, controlli nelle aree della movida: due arresti

Colleferro – Continuano senza sosta le attività dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro mirate al contrasto di ogni forma di degrado e illegalità nelle aree della movida.

I dettagli sui controlli

Negli ultimi giorni, i Carabinieri del NORM hanno arrestato una coppia di residenti nella Capitale, responsabile in concorso del furto di numerosi capi d’abbigliamento per un valore stimato in circa 2000 euro, interamente recuperati e restituiti ai legittimi proprietari.

I due processati per direttissima dal Tribunale di Velletri prima sono stati condannati ad anni 1 di reclusione con pena sospesa e poi sono stati allontanati con un provvedimento di foglio di via obbligatorio dal Comune di Valmontone per un anno.

Nell’ambito del medesimo dispositivo i Carabinieri della Stazione di Gavignano sono intervenuti presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Colleferro per la segnalazione di una persona molesta. I militari hanno rintracciato tempestivamente l’uomo, un uomo senza fissa dimora, che da un accurato controllo in banca dati è risultato destinatario della misura cautelare del divieto di dimora in Fiumicino (RM) emessa dal Tribunale di Civitavecchia.

Numerose le sanzioni elevate per la violazione delle nuove norme al Codice della Strada per un importo di oltre 5.000 euro, ritirate due patenti di guida e sequestrato un veicolo sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Complessivamente i carabinieri hanno controllato 97 persone e 71 veicoli.

Tante sono state le attività richieste ai carabinieri di Colleferro, pervenute tramite il numero 112, così come diversi gli interventi per le segnalazioni di veicoli e/o persone sospette che hanno consentito di svolgere controlli e ottenere denunce e arresti, da tutti i reparti facenti capo alla Compagnia, e che confermano, ancora una volta, l’aderente attenzione al territorio e alle istanze dei cittadini che quotidianamente si rivolgono ai Carabinieri.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli indagati devono intendersi innocenti fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.