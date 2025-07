Cotral, piano straordinario per il Giubileo dei Giovani 2025: i dettagli

Dal 28 luglio al 3 agosto, per il Giubileo dei Giovani 2025, Cotral ha predisposto un piano straordinario di mobilità all’interno del tavolo di coordinamento interistituzionale dedicato all’evento, con l’obiettivo garantire un sistema di trasporto efficiente e integrato per i pellegrini e gli operatori coinvolti.

Ecco tutti i dettagli

Il Piano, articolato in quattro linee di intervento, vedrà l’impiego di 430 autisti, oltre al prolungamento dell’orario di apertura della linea Metromare.

Ecco come si articolerà il Piano:

Servizio Navetta – Fiera di Roma

Per tutta la durata dell’evento sarà attivo un servizio navetta dedicato ai giovani ospitati presso la Nuova Fiera di Roma, con collegamenti diretti verso:

Piazzale dei Partigiani – Metro B Piramide (dal 28 luglio al 1° agosto, mattina e sera)

Cornelia – Metro A (sabato 2 agosto, mattina), per agevolare il trasferimento verso Tor Vergata senza cambi di linea.

Il servizio prevede l’impiego di 20 autobus, con una capacità complessiva di trasporto di circa 6.500 passeggeri per fascia oraria.

Giorno – Orario – Destinazione

Lunedì 28 luglio; 21:00 – 24:30; Piazzale dei Partigiani

Martedì 29 – Venerdì 1 agosto; 7:00 – 10:00 / 21:00 – 24:30; Piazzale dei Partigiani

Sabato 2 agosto; 7:00 – 10:00; Cornelia – Metro A

Servizio Vaticano

Nei giorni centrali del Giubileo, Cotral garantirà collegamenti riservati verso Tor Vergata per:

Volontari

Coro della Diocesi di Roma

Vescovi e Cardinali

I mezzi partiranno da punti strategici della città, tra cui Piazza San Giovanni, Piazza Pio XII, Santa Maria della Pietà e il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II, con una dotazione complessiva di oltre 40 autobus e una capacità di trasporto di circa 2.000 passeggeri.

Servizio Mezzi di rinforzo su tratte strategiche

È previsto un potenziamento dei collegamenti da e verso Roma per i principali comuni sede di accoglienza dei pellegrini, tra cui Albano, Frascati, Guidonia, Monterotondo, Palombara, Ponte Mammolo e altri.

Il servizio sarà attivato in modo dinamico, su segnalazione di sentinelle operative sul territorio.

Risorse e organizzazione operativa

Per garantire la piena attuazione del piano di mobilità straordinaria, Cotral metterà in campo una struttura operativa dedicata che prevede:

138 autobus impiegati nei servizi speciali

Oltre 430 turni operativi distribuiti lungo tutta la settimana giubilare, inclusa la giornata del 4 agosto, dedicata ai catecumenali

A supporto delle attività, saranno coinvolte risorse interne ed esterne, tra cui:

Autisti

Operatori per: Assistenza alla clientela; Manutenzione della flotta; Servizi di pulizia; Gestione della Centrale Operativa; Coordinamento e comando delle linee di servizio

Potenziamento del servizio ferroviario – Linea Metromare

Parallelamente al piano bus, nelle giornate del 29 luglio e 1° agosto sarà prolungato l’orario di servizio della linea Metromare, con ultime partenze dai capolinea di Colombo e Porta San Paolo fissate all’1:30per agevolare il rientro dei partecipanti.

Gestione del deflusso – Domenica 3 agosto

In collaborazione con le autorità competenti, Cotral contribuirà alla gestione dei flussi in uscita da Tor Vergata al termine dell’evento giubilare, nella giornata di domenica 3 agosto. È previsto inoltre un servizio straordinario per la Giornata dei Catecumenali lunedì 4 agosto.

Le dichiarazioni

“Siamo orgogliosi di poter contribuire – dichiara il presidente di Cotral Manolo Cipolla – con un piano straordinario al Giubileo dei Giovani. Cotral, grazie anche alla collaborazione dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali, metterà in campo risorse straordinarie di personale e di mezzi per garantire la mobilità di questo storico evento.”

