Roma – Ieri pomeriggio, 21 luglio 2025, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca nel corso di un normale controllo del territorio, transitando in via di Torrenova, sono intervenuti per una richiesta di aiuto di un cittadino che segnalava la presenza di una donna priva di sensi riversa a terra, all’interno del bar.

Roma, donna si sente male in un bar: salvata con un massaggio cardiaco da un Carabiniere, ecco tutta la vicenda

Senza perdere tempo uno dei due Carabinieri ha praticato immediatamente il massaggio cardiaco alla donna, una 60enne romana che poco dopo ha recuperato il battito.

Giunto sul posto il personale del 118, che ha condotto la donna al Policlinico di Tor Vergata, in codice rosso ma non in pericolo di vita, dove si trova ancora ricoverata per ulteriori accertamenti clinici. La manovra effettuata dal Carabiniere, dai primi accertamenti, è risultata determinante per impedire una prolungata assenza del battito e compromissione delle funzioni cerebrali.

Il Carabiniere è stato in grado di effettuare tale manovra poiché aveva frequentato il corso BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) che serve a formare le persone all’utilizzo del defibrillatore e alle manovre di rianimazione cardiopolmonare in caso di arresto cardiaco, durante il periodo di corso presso la scuola allievi Carabinieri di Reggio Calabria.