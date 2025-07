Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 26 luglio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 26 luglio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 26 luglio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Techetechetè – Poker di regine

21:30 Dalla strada al palco – Puntata del 31/01/2025

23:25 TG1 Sera

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 I segreti di Yellowstone

23:00 Dark Lines – ep5 – Serena Mollicone

23:20 Dark Lines – ep3 – Chiara Poggi

23:35 TG2 Storie. I racconti della settimana

Rai 3

20:00 Blob

20:30 Sapiens Files

21:20 Papillon

23:50 TG3 Sera

00:00 Meteo 3

Rete 4

20:29 4 di sera weekend

21:30 Il Paradiso all’improvviso

23:29 Mamma mia!

01:31 Tg4 – Ultima ora

Canale 5

20:01 TG5

20:38 La ruota della fortuna

21:38 Ciao Darwin

01:07 TG5

Italia 1

20:30 NCIS – Unità Anticrimine

21:19 I predatori dell’Arca Perduta

23:36 Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills

01:32 Londra

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Un colpo perfetto

23:15 Un matrimonio all’inglese

TV8

20:10 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 RDS Summer Festival 2025

NOVE

21:30 Le tre vite di Donato Bilancia

23:40 Faking It – Bugie criminali

01:25 Le tre vite di Donato Bilancia

20 — Venti

20:14 THE BIG BANG THEORY

21:00 Snakes on a Plane

23:12 300: L’alba di un Impero

Rai 4

20:29 Last Cop – L’ultimo sbirro S3E4 – Segreti di laboratorio

21:19 Wash Me in the River

23:02 Until Death

00:49 Anica appuntamento al cinema

Iris

21:14 L’ inganno perfetto

23:26 15 minuti – Follia omicida a New York

01:49 Blue Jasmine

Rai 5

20:20 I segreti delle rocce – S1E1

21:14 Nel secolo breve 1943 – La Resistenza a Cefalonia e Corfù – 23/08/2023

22:43 Cronache Dall’antichità – Platone e Atlantide: cronache di un’idea

23:13 Sheryl Crow Live At The Capitol Theatre

00:48 Rock Legends: Ray Charles

Rai Movie

21:10 Notte prima degli esami – Oggi

22:55 Sotto il sole della Toscana

00:55 La regola del silenzio

Rai Premium

21:15 Detectives – Casi risolti e irrisolti – Puntata del 20/02/2025

23:30 Resta con me – S1E1

00:35 Resta con me – S1E2

01:35 La Squadra – S7E24

Cielo

21:20 The Asian Connection

23:05 Kreola

00:40 Sex diaries

01:40 Planet Sex con Cara Delevingne

Twentyseven

20:14 Super Car

21:13 Batman e Robin

23:27 Incontrerai l’uomo dei tuoi sogni

01:15 Super Car

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Emil e i detectives

22:50 Avanzi il prossimo

00:10 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:20 Bell’Italia in viaggio

21:20 Perché te lo dice mamma

23:20 Lunchbox

01:50 La Mala Educaxxxion

La 5

21:09 Temptation Island

23:51 The royal saga

01:21 L’inganno della seduzione

Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti

21:30 Il ragazzo ricoperto di bolle

22:30 Nelly, la donna serpente

23:30 Il bambino nato senza cervello

00:25 La testa di mio figlio continua a crescere

Cine34

21:15 La moglie in vacanza… l’amante in città

23:24 Dove vai tutta nuda?

01:09 L’infermiera di notte

Focus

20:33 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo

21:27 Enigmi alieni

23:15 Planet Earth III – Le meraviglie della natura

Giallo

21:10 L’Ispettore Barnaby

23:00 Jacobs: un veterinario per agente

00:50 Balthazar

TOP Crime

20:19 Law & Order: Special Victims Unit

21:15 Poirot: Il pericolo senza nome

23:27 Morte di un dongiovanni (perry mason)

Italia 2

20:08 Young Sheldon

21:15 Zombi 2

23:03 Obbligo o verità

DMAX

20:30 Affari al buio Miami

21:25 L’occhio del ciclone

23:15 Colpo di fulmini

01:10 Cacciatori di fantasmi: TAPS

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Marino Niola

20:30 Passato e Presente – Clement Attlee, un laburista conservatore – 23/11/2023

21:10 Il gatto

22:55 Notturno (di Gianfranco Rosi)

00:35 Rai News Notte

00:40 Iconologie quotidiane. Donato Bramante – Tempietto di san Pietro in Montorio

00:45 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:25 Cornetto battiti live

00:57 Avanti un altro

01:56 Tira & Molla

