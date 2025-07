Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 27 luglio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 27 luglio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 27 luglio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Techetechetè – Tutti pazzi per Raffaella

21:30 Imma Tataranni – Sostituto procuratore – S2E5 – Il peso dell’anima

23:50 TG1 Sera

23:55 Speciale Tg1

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Will Trent S1E1 – Un’infanzia dolorosa

21:51 Will Trent S1E2 – Un alibi inattaccabile

22:36 Will Trent S1E3 – Che non accada di nuovo

23:20 La Domenica Sportiva Estate

00:22 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:15 L’Avversario – L’altra faccia del campione – Puntata del 05/05/2024

21:00 Report Estate

23:25 TG3 Sera

23:35 Meteo 3

23:40 Il Presidio – Puntata del 18/01/2025

00:30 Newsroom Doc

Rete 4

20:29 4 di sera weekend

21:23 Freedom oltre il confine- – PrimaTv

00:19 Pensa in grande

01:14 Drive up 2025

Canale 5

20:01 TG5

20:38 La ruota della fortuna

21:38 La notte nel cuore

21:41 La notte nel cuore – PrimaTv

00:15 TG5

00:57 Paperissima Sprint

Italia 1

20:50 NCIS – Unità Anticrimine

21:32 Max Working – Lavori in corso

00:01 Zoolander

01:30 Londra

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Navalny: Cronaca di un Omicidio di Stato

23:15 I Segreti dei Dittatori

00:20 Tg La7

TV8

20:00 F1 Paddock Live Post Gara

20:30 Foodish

21:30 I delitti del BarLume – Mare forza quattro

23:15 I delitti del BarLume – Tana libera tutti

NOVE

20:10 Little Big Italy

21:30 La Corrida

00:55 Motors

20 — Venti

20:24 THE BIG BANG THEORY

21:14 Repo Men

23:20 Snakes on a Plane

01:18 The Flash

Rai 4

20:20 Last Cop – L’ultimo sbirro S3E6 – Sport e motori

21:20 Rapa S3E1 – Episodio 1

22:13 Rapa S3E2 – Episodio 2

23:10 Sex Crimes – Giochi pericolosi

Iris

21:14 Fuga per la vittoria

23:44 La ricerca della felicità

Rai 5

20:01 Cronache Dall’antichità – Platone e Atlantide: cronache di un’idea

20:31 Into The Blue S1E1 – Forgotten Islands

21:23 Di là dal fiume e tra gli alberi – S5E13 Versione ridotta – A19, Sicilia on the road

22:18 The Doors Live at The Hollywood Bowl ’68

23:31 Rock Legends: Diana Ross and The Supremes

23:55 Aznavour By Charles

Rai Movie

21:10 Il professor Cenerentolo

22:40 The Startup – Accendi il tuo futuro

00:25 Klod

00:40 Il giorno sbagliato

Rai Premium

21:20 Donne sull’orlo di una crisi di nervi – Puntata del 15/05/2025

00:05 La Squadra – S7E25

Cielo

20:20 Cucine da incubo

21:20 Dark Tide

23:20 The Deuce – La via del porno

00:25 La cultura del sesso

01:10 Tokyo Girls – Le nuove geishe

Twentyseven

20:15 Super Car

21:14 L’incredibile storia di Winter il delfino

23:11 Batman e Robin

01:23 Super Car

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Ad occhi aperti

22:40 Angelus di Papa Leone XIV

22:55 Goethe!

00:40 Effetto Notte – TV2000

LA7d

20:20 Eden – Missione Pianeta

21:20 Memorie di una geisha

23:50 Un marito di troppo

La 5

21:09 Cornetto battiti live

00:39 Temptation Island

Real Time

20:20 Casa a prima vista

21:30 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni

23:20 ER: storie incredibili

Cine34

21:00 Sapore di mare

22:53 Vacanze in America

00:32 Uomo d’acqua dolce

Focus

20:31 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo

21:25 I grandi miti dell’umanità – Misteri e rivelazioni

23:45 Confessione reporter – primavera’24

00:50 Focus natura – Un mondo perfetto

01:40 La nostra Africa: Professionisti della natura

Giallo

21:10 I misteri di Brokenwood

23:10 Alexa: vita da detective

01:10 Van Der Valk

TOP Crime

20:20 Law & Order: Special Victims Unit

21:15 Elisir di morte (Perry Mason)

23:12 Poirot: Il pericolo senza nome

Italia 2

20:03 Young Sheldon

21:15 THE BIG BANG THEORY

23:22 Zombi 2

DMAX

20:30 Border Security: acque di confine

23:05 Grandi evasioni della storia

01:50 Border Security: niente da dichiarare

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Flavia Amabile

20:30 Passato e Presente – Roma e il Faraone – 14/03/2022

21:10 Colette

22:55 Dopo il caos – Varsavia, città fenice

23:55 Pillole Argo La giovinezza educata

00:05 Rai News Notte

00:10 Iconologie quotidiane. Trionfo della Morte

00:15 Il giorno e la storia

00:35 Passato e Presente – Roma e il Faraone – 14/03/2022

Mediaset Extra

21:25 Tu si que vales

