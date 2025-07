Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 23 luglio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 23 luglio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 23 luglio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè – Sanremo dalla A alla Z

21:30 Sister Act – Una svitata in abito da suora

23:15 Splash – Una sirena a Manhattan

00:00 TG1 Sera

00:09 Splash – Una sirena a Manhattan

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Rocco Schiavone – S3E3 – Après la boule passe

23:15 Storie di donne al bivio Mercoledì

Rai 3

20:00 Blob

20:30 Generazione Bellezza – Venezia e il colore dei sogni

20:50 Un posto al sole – EP6748

21:20 Il caso di Samuele Lorenzi – Il caso

23:20 TG3 Linea Notte Estate

23:50 Meteo 3

23:55 Concerto per l’Italia – Chigiana International Festival 2025

Rete 4

20:29 4 di sera news

21:23 Zona bianca

00:54 Confessione reporter

Canale 5

20:01 TG5

20:38 La ruota della fortuna

21:38 Temptation Island

00:41 TG5

Italia 1

20:34 NCIS – Unità Anticrimine

21:21 Chicago Med – PrimaTv

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 La Torre di Babele – Album

22:40 Tra le nuvole

TV8

20:15 Foodish – Anteprima

20:20 Foodish

21:30 La maschera di Zorro

00:00 The Legend of Zorro

NOVE

20:30 The Cage – Prendi e scappa

21:30 Prospettive di un delitto

23:30 Hercules – Il guerriero

20 — Venti

20:15 THE BIG BANG THEORY

21:13 Terminator Genisys

23:44 Catwoman

01:42 The Flash

Rai 4

20:34 Criminal Minds – Suspect Behavior S1E13 – Una vita per una vita

21:20 S.W.A.T. S3E7 – Corsa ai soldi

22:02 S.W.A.T. S3E8 – Nella tana del leone

22:45 S.W.A.T. S3E9 – Le mani sinistre

23:27 Army of one

Iris

20:12 Walker Texas Ranger

21:13 Un viaggio indimenticabile

23:49 Profumo – Storia di un assassino

Rai 5

20:20 Rai News Giorno

20:23 Le strade di Overland – Borneo malese: l’anima del Sarawak – 06/09/2023

21:15 La Fenice in Piazza San Marco – Cavalleria rusticana

22:40 The Doors Live at The Hollywood Bowl ’68

23:53 Sheryl Crow Live At The Capitol Theatre

01:27 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Wasabi

22:45 The Hunted – La preda

00:20 Jimmy Bobo – Bullet to the Head

Rai Premium

21:20 Mina Settembre – S1E1 – Un giorno di settembre a dicembre

22:10 Mina Settembre – S1E2 – My Fair Lord

23:00 Il giovane Montalbano S2E2 – La stanza numero due

00:55 La Squadra – S7E21

Cielo

20:05 Cucine da incubo

21:20 The Walking Dead

23:00 Viol@

00:40 The Deuce – La via del porno

Twentyseven

20:17 Monk

21:13 I signori della truffa

23:35 Animal House

01:33 Monk

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 My Bakery in Brooklyn – Un pasticcio in cucina

22:55 Queen of Katwe

LA7d

20:10 In Cucina con Sonia

21:20 La mia amica speciale 2

23:05 Un figlio all’improvviso

La 5

21:10 Kiss the chef – Segreti di famiglia

23:08 Una ragazza speciale

01:05 Pupetta il coraggio e la passione

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Persone Medicina – Relazioni che curano

22:30 La clinica dei piedi

Cine34

21:00 Ole’

23:14 Matrimonio al Sud

Focus

20:35 Storie segrete

21:26 Focus natura – Un mondo perfetto – PrimaTv

22:18 La nostra Africa: Professionisti della natura – PrimaTv

23:29 Enigmi alieni

01:22 Unearthed – La storia dalle fondamenta

Giallo

21:10 I Pennac – Indagini in famiglia

23:10 Balthazar

01:10 Body of Proof

TOP Crime

20:20 Law & Order: Special Victims Unit

23:00 C.S.I. – Scena del crimine

Italia 2

20:16 Due uomini e 1/2

21:15 Hurricane – Allerta uragano

23:16 Amusement – Giochi pericolosi

DMAX

21:25 Quella pazza fattoria

23:15 WWE NXT

00:10 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:05 Siti italiani del Patrimonio Mondiale Unesco – La Ferrovia Retica nel paesaggio dell’Albula e del Bernina

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Mussolini e le donne – 17/11/2023

21:10 Inimitabili – Giovannino Guareschi – Puntata del 07/04/2024

21:55 Edoardo Bennato. Sono solo canzonette

23:25 Rainchieste – Voci dal mondo dei vinti (1981) di Gigi Marsico

00:20 Rai News Notte

00:25 Iconologie quotidiane. Giotto, Noli me tangere

00:30 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:40 Le Iene presentano: Inside

Foto di repertorio