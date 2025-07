Roma – Alle ore 12:40 circa di oggi, 22 luglio 2025, la squadra dei Vigili del Fuoco 9/A del distaccamento di Prati, con l’ausilio dell’Autobotte AB/9, è intervenuta in Via Flaminia Nuova, per l’incendio di un autobus fuori servizio che si recava in deposito.

Roma, autobus in fiamme: mezzo distrutto, intervengono i Vigili del Fuoco

Nessuna persona è rimasta coinvolta.

“L’evento non ha avuto alcuna conseguenza per le persone e ha solo interessato il mezzo.

ATAC ha immediatamente allertato i vigili del fuoco che sono intervenuti. La vettura, un Citelis da 12 metri, era in servizio dal 2013”, dichiara Atac in una nota stampa.