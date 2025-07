Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 20 luglio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 20 luglio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 20 luglio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Techeteche Top Ten

21:30 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore – S2E4 – Un mondo migliore di questo

23:40 TG1 Sera

23:45 Speciale Tg1 – Come eravamo: le radici della mafia

00:55 Mille e un libro

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Facci ridere

23:50 La Domenica Sportiva Estate

00:59 Meteo 2

01:00 Appuntamento al cinema

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Gigi Riva – L’Avversario – L’altra faccia del campione – Puntata del 21/04/2024

21:00 Report Estate

23:25 TG3 Sera

23:35 Meteo 3

23:40 Dilemmi

Rete 4

20:29 4 di sera weekend

21:24 Freedom oltre il confine- – PrimaTv

00:20 Pensa in grande

Canale 5

20:01 TG5

20:39 La ruota della fortuna

21:40 La notte nel cuore

21:43 La notte nel cuore – PrimaTv

00:35 TG5

Italia 1

20:36 NCIS – Unità Anticrimine

21:25 Sarabanda Celebrity

00:13 Scrivimi una canzone

02:12 Studio aperto – la giornata

02:22 Sport mediaset – la giornata i1

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 La caduta

23:05 Il federale

01:05 Tg La7

TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 I delitti del BarLume – Ritorno a Pineta

23:20 In&Out – Niente Di Serio

01:20 Big Mama: Tale padre tale figlio

NOVE

21:30 La Corrida

01:00 Motors

01:10 Nudi e crudi

20 — Venti

21:09 Ocean’s 8

23:18 Autobahn – Fuori controllo

01:13 The Flash

Rai 4

20:30 Last Cop – L’ultimo sbirro S3E2 – Una poltrona per due

21:19 The Innocents

23:18 The Bad Guy S2E5 – Montecristo

00:12 The Bad Guy S2E6 – Itaca

Iris

21:14 First Man – Il primo uomo

23:59 The Birth of a Nation – Il risveglio di un popolo

Rai 5

20:00 Cronache Dall’antichità – L’eclisse di Atene

20:31 Paradisi da salvare – S1E12 Torres del Paine, Patagonia selvaggia

21:24 Di là dal fiume e tra gli alberi – S7E17 – Brescia, cuore d’acciaio

22:19 Rock Legends: Ramones

22:43 David Bowie: Finding Fame – Nascita di una star

00:15 Eurythmics Live From Heaven

01:17 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Allacciate le cinture

23:05 Fortapàsc

01:00 Tre volte alla settimana

01:15 Sono affari di famiglia

Rai Premium

21:20 Un fantasma accanto a me

23:00 La stagione dei delitti – S1E4 – I sogni nel cassetto

00:45 La Squadra – S7E18

Cielo

20:10 Cucine da incubo Italia

21:20 119 giorni alla deriva

23:15 The Deuce – La via del porno

00:20 Il pornografo fai da te

00:45 Sexy Missionaries – Redenzione a Las Vegas

01:20 La cultura del sesso

Twentyseven

20:10 Super Car

21:14 Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il mare dei mostri

23:14 Batman Forever

01:28 Super Car

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:05 Soul

21:40 La casa sul lago

23:20 Angelus di Papa Leone XIV

23:35 Non disturbate

01:25 Effetto Notte – TV2000

LA7d

20:20 Eden – Missione Pianeta

21:20 Miss Marple

01:00 Boston Legal

La 5

20:03 La notte nel cuore

21:10 Kiss the Chef – Il passato che ritorna

23:08 Temptation Island

Real Time

20:20 Casa a prima vista

21:30 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni

23:15 ER: storie incredibili

Cine34

21:00 Cetto c’è senzadubbiamente

22:50 Uomo d’acqua dolce

00:33 La fame e la sete

Focus

20:31 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo

21:27 Bermuda: I misteri degli abissi – PrimaTv

23:13 Confessione reporter – primavera’24

00:55 Focus natura – Un mondo perfetto

01:46 La nostra Africa: Professionisti della natura

Giallo

21:10 I misteri di Brokenwood

23:10 Alexa: vita da detective

TOP Crime

20:17 Law & Order: Special Victims Unit

21:15 Morte di un dongiovanni (perry mason)

23:10 Poirot

Italia 2

20:07 Young Sheldon

21:15 THE BIG BANG THEORY

23:17 La terza madre

DMAX

20:30 Border Security: acque di confine

23:15 Grandi evasioni della storia

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Silvano Benedetti

20:30 Passato e Presente – Viaggio verso la Luna

21:10 Cognome e nome: Lacombe Lucien

23:25 Dopo il caos – Londra, città in continuo cambiamento

00:20 Rai News Notte

00:25 Iconologie quotidiane – Giotto, crocifissione

00:30 Il giorno e la storia

00:50 Passato e Presente – Viaggio verso la Luna

Mediaset Extra

21:37 Tu si que vales

01:55 Avanti un altro

