Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 19 luglio 2025:

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 19 luglio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 19 luglio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Techeteche Topten

21:30 Dalla strada al palco – Puntata del 24/01/2025

23:35 TG1 Sera

23:39 Dalla strada al palco

00:20 Falcone e Borsellino – Il fuoco della memoria

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Notte di bugie

23:00 Dark Lines – ep1 – Simonetta Cesaroni

23:25 Dark Lines – ep2 – Meredith Kercher

23:45 TG2 Storie. I racconti della settimana

00:28 Meteo 2

00:30 TG2 Mizar

Rai 3

20:00 Blob

20:30 Sapiens Files – Un solo pianeta – Il linguaggio degli animali

21:20 I ragazzi delle scorte – Fabio

22:20 I ragazzi delle scorte – Cosina – Il triestino

23:15 TG3 Sera

23:25 Meteo 3

23:30 Felicità

Rete 4

20:29 4 di sera weekend

21:31 Il pesce innamorato

23:30 Di che segno sei?

Canale 5

20:01 TG5

20:38 La ruota della fortuna

21:39 Ciao Darwin

Italia 1

20:34 NCIS – Unità Anticrimine

21:24 Il mondo perduto: Jurassic Park

00:08 Jurassic Park III

01:46 Studio aperto – la giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 Speciale Atlantide

01:20 Tg La7

01:30 Anticamera con vista

TV8

20:05 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 RDS Summer Festival 2025 – Prima parte

01:25 Il profumo del mosto selvatico

NOVE

21:30 Faking It – Bugie criminali

20 — Venti

20:15 THE BIG BANG THEORY

21:02 Autobahn – Fuori controllo

23:08 The Corruptor – Indagine a Chinatown

Rai 4

20:30 Last Cop – L’ultimo sbirro S2E13 – L’ultima chance

21:20 The Hollow Point – Punto di non ritorno

23:02 Chi è senza colpa

00:52 Anica appuntamento al cinema

Iris

21:13 Michael Clayton

23:38 Basic Instinct

Rai 5

20:29 Messico selvaggio S1E3 – Lotta per la sopravvivenza

21:14 Nel secolo breve 1948 – Berlino e l’inizio della guerra fredda – 02/08/2023

22:43 Cronache Dall’antichità – L’eclisse di Atene

23:13 Eurythmics Live From Heaven

00:17 Little Satchmo, la figlia segreta di Louis Armstrong

Rai Movie

21:10 Notte prima degli esami

22:55 Benvenuto Presidente!

00:45 Masquerade – Ladri d’amore

Rai Premium

21:10 Amore Criminale – Storie di femminicidio – Puntata del 17/12/2024

23:15 Sopravvissute – Puntata del 17/12/2024

00:00 La Squadra – S7E17

Cielo

21:20 Viol@

23:05 Dogging Tales

00:05 Linda Lovelace – La vera gola profonda

Twentyseven

20:12 Super Car

21:13 Batman Forever

23:35 Shakespeare in Love

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Paolo Borsellino – I 57 giorni

23:00 Borsellino. La messa del giudice

23:25 Avanzi il prossimo

LA7d

20:20 Bell’Italia in viaggio

21:20 Un figlio all’improvviso

23:00 Chocolat

01:20 Devious Maids

La 5

21:10 La casa tra le montagne – La casa del padre

23:02 Con l’aiuto del Cielo – Un miracolo inaspettato

00:53 The royal saga

Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:30 Il mio pene XXL

22:30 L’uomo senza pene

23:30 L’uomo con il pene sul braccio

Cine34

21:15 L’infermiera di notte

23:21 Vi racconto

23:28 La liceale seduce i professori

01:20 Il medico… la studentessa

Focus

20:30 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo

21:26 Enigmi alieni

23:17 Planet Earth III – Le meraviglie della natura

01:28 Meraviglie geologiche d’Italia-il Sud

Giallo

21:10 L’Ispettore Barnaby

23:00 Jacobs: un veterinario per agente

00:50 Balthazar

TOP Crime

20:17 Law & Order: Special Victims Unit

21:16 Poirot

23:27 Fiori d’arancio (Perry Mason)

Italia 2

20:19 Young Sheldon

21:15 La terza madre

23:23 Bussano alla porta

DMAX

20:30 Affari al buio – Texas

21:25 Border Security: Nord Europa

22:55 I re dell’asfalto

Rai Storia

20:00 Siti italiani del Patrimonio Mondiale Unesco Monumenti – Paleocristiani di Ravenna

20:05 Il giorno e la storia

20:25 Scritto, letto, detto: Umberto Guidoni

20:35 Passato e Presente – Giulia Maggiore, figlia di Augusto – 15/01/2024

21:10 Grog

22:40 Nuovo Cinema Paralitico

00:05 Rai News Notte

00:10 Iconologie quotodiane. Beato Angelico, ultima cena

00:15 Il giorno e la storia

00:35 Passato e Presente – Giulia Maggiore, figlia di Augusto – 15/01/2024

Mediaset Extra

21:38 Cornetto battiti live

01:36 Avanti un altro

