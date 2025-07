Roma, blitz dall’Esquilino al Quarticciolo: sette arresti

Roma – Sono scattate all’alba di giovedì le quarantotto ore di controlli messi in campo dalla Questura di Roma, seguendo una strategia grandangolare, dal rione popolare di Esquilino alle periferie ad est ed ovest della Capitale, tra cui Corviale, Quarticciolo e Tor Bella Monaca.

Il blitz nelle periferie della Capitale

Gli agenti della Polizia di Stato, guidati dai dirigenti dei Commissariati di zona, hanno calcato strade, vicoli e piazze dei quartieri che ad oggi sono nel mirino di un focus specifico, orientato ad arginare i diversi fenomeni di clandestinità, criminalità diffusa e degrado che vi insistono.

I quattro blitz, messi “in fila” a partire dall’alba di giovedì, restituiscono un bilancio complessivo di circa 800 identificati e 100 veicoli in transito sottoposti a verifiche meticolose.

Sono 7 le persone arrestate, tutte giovanissime ma già gravate da precedenti di polizia in materia di droga, notate in atteggiamenti sospetti e quindi fermate dagli agenti per approfondimenti.

Sei di queste sono state intercettate al Quarticciolo – tra via Prenestina e via Palmiro Togliatti – e nel quartiere di Tor Bella Monaca, in via dell’Archeologia, notoriamente “bazzicate” dalla giovane manovalanza di zona.

Vigilati dall’ “alto” dagli agenti, quattro cittadini di origine extracomunitaria sono stati sorpresi nell’atto di ripartirsi la droga pronta per la vendita “al dettaglio” ai clienti abituali.

Tra gli arrestati anche una “vedetta”, intenta nel cercare di attrarre l’attenzione dei pusher per avvertirli della presenza della Polizia, con un tentativo “neutralizzato” dalla cinturazione degli agenti, che hanno bloccato sul nascere la fuga. Altri due sono stati, invece, intercettati nel momento dello scambio droga-denaro.

All’esito delle rispettive perquisizioni domiciliari, sono stati sequestrati circa 600 grammi di droga – tra hashish e cocaina – e più di 3.500 euro in contanti.

L’altro arresto è scattato ieri sera nel rione Esquilino, dove un giovane di origini egiziane è stato bloccato dai poliziotti mentre fuggiva in direzione di piazza Vittorio dopo aver rapinato un turista.

Il dispositivo di sicurezza si è poi spostato nella periferia ad ovest della Capitale, a Corviale, dove gli agenti hanno fatto irruzione in un garage di Largo Emilio Quadrelli. Nel sotterraneo sono stati rinvenuti scooter e motociclette rubati, nonché un “quad” di notevole valore commerciale, sui quali sono in corso approfondimenti, non potendosi escludere che alcuni dei citati veicoli possano essere stati destinati al compimento di reati predatori. Tutti sono stati sottoposti a sequestro.

Nel mirino dei controlli è finito anche il fenomeno dell’immigrazione clandestina, su cui resta ferma la strategia tesa all’allontanamento di soggetti irregolari sul territorio nazionale. Delle persone sottoposte a controllo, 5 sono risultate destinatarie di provvedimento di espulsione, tre delle quali con contestuale ordine di trattenimento presso i CPR di Ponte Galeria, Bari e Potenza.

Il faro della Questura, orientato a garantire un presidio totalizzante del territorio, proseguirà con intensità crescente nelle prossime settimane anche in vista dell’approssimarsi del Giubileo dei Giovani, che Roma si appresta ad accogliere ad inizio agosto.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.