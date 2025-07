Quadraro, investe una donna e la lascia a terra: rintracciato e denunciato

Pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale hanno individuato il pirata della strada che la sera precedente, lunedì 14 luglio, aveva travolto una cittadina di 53 anni su via Tuscolana, zona Quadraro, per poi darsi alla fuga, lasciando a terra la donna ferita.

L’intervento della Polizia Locale di Roma Capitale

Gli agenti del VII Gruppo Appio, intervenuti per i rilievi dell’incidente, avvenuto all’altezza di via dei Pisoni, hanno avviato immediatamente le indagini e grazie agli elementi raccolti sul luogo dei fatti e ad alcune testimonianze è stato possibile risalire al veicolo investitore, una Toyota CHR , per poi rintracciare successivamente, in zona Cinecittà, l’uomo che si trovava alla guida la sera dell’incidente: un cittadino italiano di 36 anni, che è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso.

Il veicolo è stato posto sotto sequestro insieme al cellulare dell’uomo.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.