Roma. Evade dai domiciliari e va in piscina: arrestato mentre prende il sole

Roma, Torre Maura – I Carabinieri della Stazione di Roma Alessandrina hanno arrestato un 22enne romano, sottoposto agli arresti domiciliari per reati inerenti agli stupefacenti, gravemente indiziato del reato di evasione per averlo sorpreso in piscina quando doveva trovarsi ai domiciliari.

La vicenda

La scorsa mattina, due Carabinieri, liberi dal servizio, che si trovavano in una piscina di un centro sportivo nel quartiere Torre Maura, hanno notato e riconosciuto il ragazzo sottoposto ai domiciliari, per averlo controllato più volte durante i servizi di pattuglia.

Dagli accertamenti è emerso che il 22enne era evaso, perché si trovava all’esterno dell’abitazione, fuori dagli orari in cui era autorizzato a recarsi a lavoro, facendo accesso al centro sportivo utilizzando la tessera del fratello, a lui somigliante.

I Carabinieri hanno chiesto rinforzi e lo hanno arrestato, avanzando richiesta di aggravamento della misura cautelare a cui era sottoposto. Il Tribunale ordinario di Roma ha così emesso un’ordinanza di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere. A quel punto, il ragazzo è stato accompagnato dai Carabinieri nel carcere di Regina Coeli.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’arrestato deve considerarsi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.