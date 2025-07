Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 14 luglio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 14 luglio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 14 luglio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techeteche Top Ten – Mina

21:30 Noos – L’avventura della conoscenza

23:55 TG1 Sera

00:00 Noos – Viaggio nella Natura

01:10 Sottovoce

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Elsbeth S2E5 – Sì, Chef!

22:10 Elsbeth S2E6 – Regalo di Natale

23:00 Alessandro Cattelan intervista Giorgio Locatelli

23:33 Alessandro Cattelan intervista Giulia De Lellis

00:05 #nonsolomercato del 14/07/2025

Rai 3

20:00 Blob

20:30 Generazione Bellezza – Comacchio, un museo di acqua, cielo e narrazione

20:50 Un posto al sole – EP6741

21:20 Filorosso

00:00 TG3 Linea Notte Estate

00:30 Meteo 3

00:35 TG Magazine

Rete 4

20:28 4 di sera news

21:24 Quarta repubblica

00:58 Da grande

Canale 5

20:01 TG5

20:37 La ruota della fortuna

21:39 Cornetto battiti live

01:27 TG5

Italia 1

20:37 NCIS – Unità Anticrimine

21:25 Chicago P.D. – PrimaTv

00:02 Attacco al potere: Paris Has Fallen

01:00 E-Planet

01:27 Studio aperto – la giornata

01:43 Sport mediaset – la giornata i1

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:15 L’uomo della pioggia

23:45 La7 Doc

01:00 Camera con vista

01:25 In Onda

TV8

20:15 Foodish – Anteprima

20:20 Foodish

21:30 In&Out – Niente Di Serio

NOVE

20:35 The Cage – Prendi e scappa

21:30 Little Big Italy

00:40 Nudi e crudi

20 — Venti

20:06 THE BIG BANG THEORY

21:13 Ghost In The Shell

23:26 Wanted – Scegli il tuo destino

Rai 4

20:33 Criminal Minds: Suspect Behavior S1E6 – Devozione

21:20 Nella tana dei lupi

23:43 Warrior

Iris

20:19 Walker Texas Ranger

21:20 Employee of the Month – PrimaTv

23:11 L’ impero dei lupi

01:35 Note di cinema

Rai 5

20:24 Le strade di Overland – Uganda: il cuore verde d’Africa – 19/07/2023

21:15 The Tomorrow Man

22:47 Il peccato – Il furore di Michelangelo

00:52 Pino Daniele Live

01:18 Rai News Notte

01:21 Le strade di Overland – Uganda: il cuore verde d’Africa – 19/07/2023

Rai Movie

21:10 C’era una volta il West

00:05 L’uomo del fiume nevoso

01:45 Runaway

Rai Premium

21:20 Colpo di luna – Puntata del 12/01/2024

23:50 Panda S1E1 – Ritorno di karma

00:45 Panda S1E2 – Poli-omicida

Cielo

21:15 Giorni d’estate

23:10 Passages

00:50 Planet Sex con Cara Delevingne

01:45 Questione di labbra

Twentyseven

20:19 Monk

21:15 Scuola di polizia 3: Tutto da rifare

23:02 Questi sono i 40

01:29 Monk

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Tommaso

22:50 Indagine ai confini del sacro

23:40 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:10 In Cucina con Sonia

21:20 Tutte le donne della mia vita

23:10 Va’ dove ti porta il cuore

01:15 Revenge

La 5

21:10 Come un uragano

23:07 Kiss the Chef – L’albero della vita

01:03 L’onore e il rispetto

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Hercai – Amore e vendetta I riassunti

21:35 Hercai – Amore e vendetta

Cine34

21:00 La casa stregata

23:00 Vi racconto

23:15 Infelici e contenti

01:14 Oh, Serafina!

Focus

20:24 Storie maledette

21:26 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo – PrimaTv

23:25 Dimmi doc

23:38 Secrets of the superfactories

Giallo

21:10 Alexa: vita da detective

23:10 I Pennac – Indagini in famiglia

01:10 Body of Proof

TOP Crime

20:18 Law & Order: Special Victims Unit

21:16 C.S.I. – Scena del crimine

Italia 2

20:29 Due uomini e 1/2

21:25 Lupin: Trappola mortale

23:28 THE BIG BANG THEORY

DMAX

21:25 Per un pugno di gemme

23:15 WWE Raw

01:15 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:05 Siti italiani del Patrimonio Mondiale Unesco – I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente: La rivolta di Reggio Calabria

21:10 Marrakesh: Magica, Mistica, Mondana

22:00 Storia delle nostre città – Salerno. Opulenta bellezza – 28/02/2022

22:50 Maria Antonietta – la storia vera

00:15 Rai News Notte

00:20 Iconologie quotidiane: Caravaggio, San Matteo e l’angelo

00:25 Il giorno e la storia

00:45 Passato e Presente: La rivolta di Reggio Calabria

Mediaset Extra

21:15 Ciao Darwin

00:49 Avanti un altro

