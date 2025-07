Roma, furti da parti di ragazzini: due dodicenni fermate in poco più di 24 ore

Roma – L’ultimo episodio è avvenuto in via Sistina, intorno alle 16.00 di ieri. Grazie all’intervento immediato di una pattuglia del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale, è stato possibile rintracciare in brevissimo tempo la responsabile di un furto ai danni di un cittadino di nazionalità turca.

L’intervento della Polizia Locale di Roma Capitale

Gli agenti, tramite la tempestiva segnalazione della vittima, sono riusciti ad individuare la ragazzina artefice del furto, di appena 12 anni, recuperando l’intera refurtiva: circa 3.000 euro in contanti, che sono stati restituiti al legittimo proprietario.

Si tratta del secondo episodio, in poco più di 24 ore, che ha visto il coinvolgimento di minori intenti a derubare i turisti in visita nella Capitale.

Il giorno prima infatti, durante i servizi di vigilanza nei pressi di Fontana di Trevi, un’altra dodicenne era stata fermata dai caschi bianchi del I Centro mentre era intenta a derubare il portafogli ad un turista.

In entrambi casi, trattandosi di minori, si è proceduto secondo la normativa vigente con contestuale segnalazione al Tribunale per i Minorenni.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.