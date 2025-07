Roma, agente della Polizia Locale investito da un’auto

Roma – Ennesimo investimento nella mattina di ieri, 11 luglio 2025, in zona EUR per un agente di Polizia Locale in servizio, che sarebbe stato centrato durante il servizio da un cittadino che “non lo aveva visto”.

La vicenda e le dichiarazioni del SULPL

Per il vigile, attualmente in osservazione presso l’ospedale Sant’ Eugenio le condizioni sarebbero al momento stazionarie, sebbene abbia violentemente urtato con la testa il parabrezza della vettura danneggiandolo.

Sull’episodio e sulla mancanza di tutele per i lavoratori della Polizia Locale è intervenuto il SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale), che in una nota del Segretario Marco Milani, punta l’indice sulla mancanza di tutele: ” Nonostante le promesse e le chiacchiere delle varie amministrazioni centrali e periferiche, le Polizie Locali restano prove delle tutele spettanti ai loro colleghi delle altre forze dell’ordine.

Paradossalmente al nostro personale quotidianamente esposto a smog, incidenti stradali, aggressioni ed agenti atmosferici non é nemmeno riconosciuta la categoria a rischio. Invitiamo i politici sempre pronti a pronunciare frasi di circostanza, come nel caso in cui il nostro collega Daniele Virgili perse addirittura una gamba, a mettere da parte le chiacchiere ed attivarsi per una legge di riforma che veda il riconoscimento della categoria, come forza di Polizia, sebbene ad ordinamento locale, anziché lasciarci un contratto da impiegati amministrativi degli enti locali, oltretutto scaduto da due trienni”, tuonano dal Sindacato.