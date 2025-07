Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 12 luglio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 12 luglio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 12 luglio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Techeteche Top Ten – Lucio Dalla

21:30 Dalla strada al palco – Puntata del 17/01/2025

23:40 TG1 Sera

23:45 Dalla strada al palco

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Gli occhi blu dell’ossessione

23:00 Nella mente di Narciso – Il delitto di Senago Ep7

23:25 Nella mente di Narciso – Il delitto di Senago Ep8

23:50 TG2 Dossier del 06/04/2024

00:35 Meteo 2

00:40 TG2 Mizar

Rai 3

20:00 Blob

20:30 Sapiens Files

21:20 Al cinema con – Un altro Ferragosto – La presentazione di Maria Latella

21:25 Un altro Ferragosto

23:30 Al cinema con – Un altro Ferragosto – Il commento di Maria Latella

23:35 TG3 Sera

23:45 Meteo 3

23:50 Te l’avevo detto

Rete 4

20:05 La promessa – PrimaTv

20:29 4 di sera weekend

21:30 Fuochi d’artificio

23:35 Ma che colpa abbiamo noi

01:50 Tg4 – Ultima ora

Canale 5

20:01 TG5

20:38 Paperissima Sprint

21:36 Ciao Darwin

00:58 TG5

Italia 1

20:35 NCIS – Unità Anticrimine

21:28 Jurassic Park

00:07 Sport Mediaset Notte

00:32 Berlino

01:37 Studio aperto – la giornata

01:52 Sport Mediaset Notte

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

21:20 The Peacemaker

23:40 Il presidio – Scena di un crimine

01:35 Anticamera con vista

TV8

20:05 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

22:40 Bruno Barbieri – 4 Hotel

00:00 Alessandro Borghese 4 ristoranti estate

01:10 Sliding Doors

NOVE

20:00 Little Big Italy

21:30 Faking It – Bugie criminali

20 — Venti

20:16 THE BIG BANG THEORY

21:05 Drive Angry

23:17 The forger – Il falsario

01:11 The Flash

Rai 4

20:29 Last Cop – L’ultimo sbirro S2E9 – L’arte di impicciarsi

21:19 The Princess

22:55 Robin Hood – L’origine della leggenda

00:47 Anica appuntamento al cinema

Iris

21:13 Basic Instinct

23:52 The Score

Rai 5

21:16 Nel secolo breve 1953 – La conquista dell’Everest

22:42 Cronache Dall’antichità – Il grande incendio

23:11 Suole di vento – Storie di Goffredo Fofi

00:18 Decades Rock: Pretenders Friends

Rai Movie

21:10 Sissi Destino di un’imperatrice

23:05 Jimmy Bobo – Bullet to the Head

00:35 Il patriota

Rai Premium

20:10 La mafia uccide solo d’estate – La serie – S2E7 – Bulli e pupe

21:10 Amore Criminale – Storie di femminicidio – Puntata del 10/12/2024

23:20 Sopravvissute – Puntata del 10/12/2024

00:00 La Squadra – S7E11

Cielo

21:15 Non commettere atti impuri

23:05 Technosex: le nuove frontiere del sesso

00:10 Exotic – La nuova frontiera della Lap Dance

01:30 Il piacere secondo lui

Twentyseven

20:10 Super Car

21:13 Batman – Il ritorno

23:42 Un boss sotto stress

01:35 Super Car

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 The Crossing – Oltre Il Confine

22:45 Avanzi il prossimo

LA7d

20:20 Bell’Italia in viaggio

21:20 L’ultimo lupo

23:30 Un divano a Tunisi

01:15 Devious Maids

La 5

21:10 La casa tra le montagne – Ancora a casa

23:08 Con l’aiuto del Cielo – Bibbia chiusa

00:59 The royal saga

Real Time

20:25 Cortesie per gli ospiti

21:30 Body Bizarre

Cine34

21:15 La liceale seduce i professori

23:23 La liceale nella classe dei ripetenti

01:10 La minorenne

Focus

20:31 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo

21:27 Enigmi alieni

23:15 Nel regno dei fatti – Storia di Enrico Fermi

Giallo

21:10 L’Ispettore Barnaby

23:10 Jacobs: un veterinario per agente

01:10 Balthazar

TOP Crime

20:16 Law & Order: Special Victims Unit

21:14 Poirot

23:30 Scandali di carta

01:17 Law & Order: Special Victims Unit

Italia 2

20:16 Young Sheldon

21:15 Il Cartaio

23:28 Sick

01:15 Fire Force

DMAX

20:25 Affari al buio – Texas

21:25 Border Security: Nord Europa

22:55 I re dell’asfalto

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Eventi Scritto, letto, detto: Egidio Ivetic

20:30 Passato e Presente – La peste di Camus – 17/01/2024

21:10 I bambini ci guardano

22:30 Assalto al cielo

23:40 Videosera. L’estate del signor a/z

00:00 Rai News Notte

00:05 Iconologie quotidiane: Giotto, Annunciazione

Mediaset Extra

21:14 Cornetto battiti live

Foto di repertorio