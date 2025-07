Roma – Questa mattina, 12 luglio 2025, alle ore 08:45 circa, la squadra 6A del distaccamento di Nomentano è stata inviata dalla Sala Operativa per soccorrere un uomo caduto in un dirupo, sito in Via della foce dell’Aniene incrocio Via del Foro Italico.

Roma, cade in un dirupo: paura per un uomo. L’intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina

All’arrivo sul posto, il personale dei Vigili del Fuoco ha effettuato una manovra per il recupero in sicurezza del malcapitato, il quale è stato affidato in buone condizioni alle cure del 118 presenti sul posto.