Il reparto di Unità di Trattamento Neurovascolare (UTN), diretto dal Dott. De Simone, ha ottenuto per la seconda volta la certificazione Diamond ANGELS, il massimo riconoscimento europeo per le Stroke Unit. Un attestato di qualità che valuta l’efficienza e l’efficacia dei percorsi di trattamento dell’ictus, in particolare rispetto ai tempi di intervento, alla gestione clinica e alla presa in carico riabilitativa.

Ictus, l’UTN di Frosinone ottiene per la seconda volta la certificazione Diamond ANGELS, il massimo riconoscimento europeo. I dettagli

Il risultato è stato possibile grazie a un’organizzazione strutturata e a un’azione congiunta dei dirigenti e del comparto. L’organizzazione negli anni ha definito e consolidato protocolli operativi condivisi tra i diversi servizi ospedalieri coinvolti. In particolare, l’introduzione della trombectomia meccanica presso l’Ospedale di Frosinone ha rappresentato un’evoluzione significativa nel trattamento dell’ictus ischemico acuto, consentendo di offrire ai pazienti un’opzione terapeutica avanzata in loco, senza dover ricorrere a trasferimenti esterni.

Il Reparto UTN, reparto di terapia semi-intensiva per la gestione di pazienti con deficit cerebrale focale di natura ischemica, di emorragia non di pertinenza neurochirurgica, di pazienti con attacco ischemico transitorio e pazienti con ictus, è stato recentemente rinnovato con un ampliamento e nuove apparecchiature come i monitor per il controllo dei parametri vitali e funzionalità cardiaca.

La certificazione conferma il livello di qualità raggiunto dalla struttura nella gestione delle emergenze neurovascolari, grazie a un approccio multidisciplinare che integra competenze cliniche, assistenziali e organizzative, in linea con gli standard europei.