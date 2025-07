Vigili del Fuoco di Frosinone, avviata la sperimentazione del nuovo sistema di gestione delle sale operative

Il 7 luglio 2025 presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Frosinone, dopo un periodo di formazione del personale, è entrato in esercizio in via sperimentale il nuovo sistema gestionale delle sale operative dei Vigili del Fuoco, “SO115-Web”.

I dettagli

Il progetto, che reingegnerizza in tecnologia web l’attuale versione del sistema di gestione delle Sale operative, è stato avviato nel 2022 dal Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ed è inserito, con le più recenti architetture e tecnologie informatiche, nella piattaforma del Cloud del Polo Strategico Nazionale. La sua configurazione garantisce una elevata sicurezza cibernetica, affidabilità e flessibilità nella gestione dei carichi di lavoro.

La nuova applicazione introduce funzionalità innovative, a partire da un nuovo sistema di cartografia digitale a supporto della gestione degli interventi, che consente la visualizzazione di livelli informativi quali la posizione delle aziende a rischio di incidente rilevante, degli impianti di trattamento e gestione dei rifiuti e di altre attività rilevanti ai fini del soccorso.

Inoltre, permette il calcolo del percorso più rapido dei mezzi che devono intervenire ed il monitoraggio in tempo reale dei mezzi inviati.

A seguito degli esiti della sperimentazione, sarà avviata una graduale transizione di tutte le sale operative al nuovo sistema.