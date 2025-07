Ieri pomeriggio, intorno alle 17.00, nel corso dell’incendio che ha colpito la Via Portuense, in direzione di Fiumicino, all’altezza della Fiera di Roma, un agente del XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnato nei servizi di viabilità e messa in sicurezza dell’area si è accorto che una casa in muratura rischiava di essere coinvolta dalle fiamme.

Roma, uomo bloccato in casa durante l’incendio sulla Portuense: salvato, ecco tutta la vicenda

L’operante, subito accorso per verificare se all’interno del manufatto ci fossero persone, ha individuato un uomo bloccato in casa, ormai circondata da fumo intenso e con le fiamme quasi a ridosso delle mura.

L’agente, nonostante le condizioni estreme, ha mantenuto la calma ed è riuscito a mettere in salvo, con il supporto di altri colleghi, il cittadino, un italiano di 50 anni che, a parte il forte spavento, non ha riportato ferite.