Roma – Si è svolta ieri pomeriggio in Campidoglio la prima riunione della Cabina di Regia straordinaria convocata dall’Assessore alle Periferie, Pino Battaglia, a seguito dell’esplosione del distributore di Gpl in via dei Gordiani. All’incontro hanno preso parte tutti gli assessorati e gli uffici competenti: gli assessori Ornella Segnalini, Tobia Zevi e Claudia Pratelli, il Presidente del Municipio V Mauro Caliste con i delegati di competenza, rappresentanti della Protezione Civile di Roma Capitale e della Polizia Locale, dell’Assessorato alle Attività Produttive e all’Ambiente e del Dipartimento Sport, oltre alle strutture della Direzione Generale di Roma Capitale.

Durante la riunione è stato definito che per la scuola dell’infanzia “Romolo Balzani” verranno avviati i lavori di messa in sicurezza e ripristino, per i quali saranno stanziate tutte le risorse necessarie. Si tratta di un intervento complesso che richiederà alcuni mesi di lavoro, per questo tutte le bambine e i bambini saranno ospitati temporaneamente in altre strutture scolastiche della zona. Il dettaglio della ricollocazione sarà reso noto dal Municipio.

Nel frattempo, si è già intervenuti sull’impianto sportivo comunale in concessione “Villa De Sanctis”. È stata rimossa e ricostruita la recinzione pericolante, sono state messe in sicurezza le aree interne e si continuerà a lavorare per rendere l’impianto di nuovo pienamente agibile e fruibile nel più breve tempo possibile. In parallelo, l’Assessorato all’Ambiente sta procedendo alle verifiche sulle alberature del Parco Villa De Sanctis per garantire la sicurezza del verde pubblico e consentire la riapertura dell’area al più presto, mentre quello al Patrimonio e alle Politiche Abitative sta svolgendo le verifiche sugli eventuali alloggi di proprietà comunale danneggiati, così da valutare i danni e programmare gli interventi necessari.

L’Amministrazione ha stabilito di convocare con regolarità la Cabina di Regia, al fine di monitorare con puntualità lo stato di avanzamento degli interventi e assicurare un costante supporto ai cittadini coinvolti.

“Sin dalle prime ore successive all’esplosione del distributore, l’Amministrazione si è attivata con tempestività per gestire l’emergenza e fornire risposte immediate ai cittadini coinvolti. È in questo quadro che si è svolta la riunione di ieri, che, superata la fase emergenziale, si è posta l’obiettivo di garantire la continuità scolastica per i bambini, avviare i lavori di ripristino della scuola e delle aree verdi, nonché svolgere le verifiche sugli eventuali alloggi popolari danneggiati. Ringrazio tutte le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale per il prezioso supporto nella gestione dell’emergenza, così come la Protezione Civile di Roma Capitale e nazionale, che si è subito resa disponibile a valutare possibili interventi a sostegno della nostra azione. Insieme al Sindaco Gualtieri e a tutta la Giunta Capitolina vogliamo continuare a garantire tutto il supporto necessario alle famiglie coinvolte e lavorare per restituire al più presto sicurezza e serenità a tutto il quartiere, senza lasciare indietro nessuno”. Così Pino Battaglia, Assessore alle Periferie di Roma Capitale.

Foto di repertorio dell’esplosione di via dei Gordiani