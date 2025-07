COLLEFERRO – Il Comune di Colleferro è entusiasta di annunciare la prima edizione di “Sponde Sonore Festival”, un evento imperdibile che animerà il Parco Fluviale di Viale Riccardo Morandi, nella zona dei Piani Artigianali, dal 17 al 20 luglio 2025. Quattro serate di grande musica, a ingresso gratuito, per celebrare la riqualificazione di un’area verde simbolo e restituita alla comunità.

I dettagli sull’iniziativa

L’iniziativa, fortemente voluta dall’Assessora allo Spettacolo Sara Zangrilli, dal Sindaco Pierluigi Sanna e finanziata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, mira a valorizzare un prezioso spazio sulle rive del fiume Sacco, per oltre vent’anni abbandonato al degrado e ora finalmente recuperato e restituito al suo antico splendore, divenendo un cuore pulsante per la cultura e l’aggregazione.

“SPONDE SONORE” offrirà un programma variegato, capace di accontentare diverse generazioni e gusti musicali, mettendo in mostra tanto talenti emergenti quanto icone della scena musicale italiana. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21:30.

Ecco il calendario degli appuntamenti:

Giovedì 17 luglio: l’energia e le emozioni delle canzoni di Cesare Cremonini rivivranno grazie a una talentuosa Tribute Band 50Special, che aprirà le danze del festival con un tributo al cantautore bolognese.

che aprirà le danze del festival con un tributo al cantautore bolognese. Venerdì 18 luglio: finalmente a Colleferro, un’occasione unica per cantare insieme ai leggendari Modena City Ramblers. La storica band folk rock, con il suo sound inconfondibile, promette una serata indimenticabile ricca di impegno e festa.

Sabato 19 luglio: serata dedicata ai più giovani e agli amanti del punk rock con i Verdematematico, band indipendente locale dallo stile old school Internazionalista, pronti a infiammare il palco con la loro grinta.

band indipendente locale dallo stile old school Internazionalista, pronti a infiammare il palco con la loro grinta. Domenica 20 luglio: il festival si chiuderà con un tuffo nel passato grazie a Domnik & Friends e X Generation, che riproporranno i grandi successi del pop revival degli anni ’70, ’80 e ’90, per un finale che farà ballare tutti.

Per garantire la massima fruibilità, l’area del festival sarà dotata di ampio parcheggio e di un servizio bar e ristoro, per permettere al pubblico di vivere un’esperienza completa e confortevole.

“SPONDE SONORE” non è solo un evento musicale, ma un simbolo di rinascita e un’opportunità per vivere il territorio in modo alternativo. Non mancate!