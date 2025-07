Incidente sul lavoro, lutto cittadino a Colleferro per la morte di Sergio Albanese

Colleferro – Proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi, martedì 8 luglio 2025, in seguito al tragico incidente sul lavoro nel quale ha perso la vita il 66enne Sergio Albanese.

Colleferro si ferma: lutto cittadino in seguito alla morte di Sergio Albanese

La comunità di Colleferro è profondamente scossa per la scomparsa di Sergio Albanese: per esprimere vicinanza alla famiglia e onorare la memoria della vittima, il sindaco Sanna ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi, 8 luglio, firmando l’Ordinanza n.11/2025.

Come spiegato dall’Amministrazione Comunale di Colleferro, in segno di rispetto:

la bandiere degli edifici comunali saranno esposte a mezz’asta fino al giorno delle esequie;

gli eventi previsti per oggi nell’ambito dell’estate colleferrina sono sospesi;

le aziende Avio e Italcementi faranno suonare le sirene alle 13:00 in memoria della vittima;

sempre alle ore 13:00, tutta la cittadinanza è invitata a unirsi in un minuto di raccoglimento. Tutti i cittadini, le attività commerciali, le associazioni e le realtà produttive sono invitate a partecipare a questo gesto collettivo di cordoglio.

Foto di repertorio