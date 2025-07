Programmi in tv stasera: la guida TV di oggi

Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 8 luglio 2025: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 8 luglio 2025, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 8 luglio 2025: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè – Momenti di Al Paradise

21:30 Un duca all’improvviso

23:05 Modalità aereo

23:55 TG1 Sera

00:00 Modalità aereo

01:05 Sottovoce

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Enricomincio da me – Puntata del 15/01/2024

00:05 Festival di Castrocaro 2025

Rai 3

20:00 Blob

20:30 Generazione Bellezza – Lo sport oltre il silenzio

20:50 Un posto al sole – EP6737

21:20 Kilimangiaro On The Road

23:20 Chi vuole parlare d’amore? – Il futuro – ep5

00:00 TG3 Linea Notte Estate

00:30 Meteo 3

00:35 TG Magazine

Rete 4

20:29 4 di sera news

21:23 E’ sempre cartabianca

00:57 Julieta

Canale 5

20:01 TG5

20:30 Paperissima Sprint

20:47 Fluminense – Chelsea

23:07 Mondiale per Club Live

00:04 TG5

00:49 Paperissima Sprint

Italia 1

20:32 NCIS – Unità Anticrimine

21:24 La rivolta delle ex

23:35 L’isola delle coppie

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda

23:15 Berlinguer ti voglio bene

TV8

20:15 Foodish – Anteprima

20:20 Foodish

21:30 Quattro matrimoni e un funerale

23:45 In&Out – Niente Di Serio

NOVE

20:30 The Cage – Prendi e scappa

21:30 Vasco Rossi – Modena Park

01:45 Nudi e crudi

20 — Venti

20:10 THE BIG BANG THEORY

21:11 Live! – Corsa contro il tempo

23:16 Renegades: Commando d’assalto

Rai 4

20:32 Criminal Minds: Suspect Behavior S1E2 – Cuore solitario

21:19 Bad Boys for Life

23:22 Wonderland

23:56 Anica appuntamento al cinema

23:59 Piggy

01:40 Criminal Minds: Suspect Behavior S1E2 – Cuore solitario

Iris

20:12 Walker Texas Ranger

21:14 L’ uomo dai 7 capestri

23:28 La legge del signore /L’uomo senza fucile

Rai 5

20:23 Rai News Giorno

20:25 Il mondo con gli occhi di Overland – Kazakistan: i mille volti di una terra sconosciuta – 04/01/2023

21:16 Il cattivo poeta

23:10 Io e Annie

00:41 The Motels Live

Rai Movie

21:10 Behind Enemy Lines – Dietro le linee nemiche

22:55 L’immortale

01:00 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

21:20 Il Giovane Montalbano S1E6 – Sette lunedì

23:25 Belcanto – S1E7 – Viva Verdi

00:35 Belcanto – S1E8 – Va, pensiero

Cielo

21:15 Il Trono di Spade

23:15 La vita di Adele

Twentyseven

21:15 Superman

00:05 Scuola di Polizia 2: Prima missione

01:36 Maigret e la casa del giudice

TV2000

20:00 Santo Rosario da Cascia

20:45 TG 2000

21:10 Il padre della sposa 2

23:00 Oggi è già domani

LA7d

20:10 In Cucina con Sonia

21:20 Joséphine, Ange Gardien

01:00 Revenge

La 5

21:10 Buongiorno papà

23:26 Al cuore si comanda

01:24 L’onore e il rispetto

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Primo appuntamento crociera

23:05 Incidenti di bellezza

Cine34

21:00 Febbre da cavallo – La Mandrakata

23:13 In questo mondo di ladri

01:03 I soliti idioti

Focus

20:22 Storie maledette

21:25 Planet Earth III – Le meraviglie della natura

23:36 Dimmi doc

23:46 Titanic: le storie sommerse

00:42 Salvate il Titan! – Cronaca di una morte annunciata

Giallo

21:10 Van Der Valk

23:10 Shetland

01:20 I misteri di Murdoch

TOP Crime

20:18 Law & Order: Special Victims Unit

21:15 Agatha Christie: Delitto in 3 atti

23:21 C.S.I. – Scena del crimine

Italia 2

20:24 Due uomini e 1/2

21:25 American Dad!

23:44 Lupin e le profezie di Nostradamus

01:41 One Piece

DMAX

21:15 72 animali pericolosi con Barbascura X

23:25 WWE Smackdown

01:15 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:05 Siti italiani del Patrimonio Mondiale Unesco – Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano con i siti archeologici di Pestum e Velia e la Certosa di Padula

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e presente – François Mitterrand – 13/02/2019

21:10 Maria Antonietta – la storia vera

22:35 ’14-’18 Grande Guerra 100 anni dopo pt 8 – Il viale del tramonto dell’impero ottomano

23:25 Inimitabili – Curzio Malaparte – Puntata del 25/05/2025

00:10 Rai News Notte

00:15 Iconologie quotidiane. Michelangelo, Giudizio Universale

00:20 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:15 Io canto generation

00:33 Caduta libera

